Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend do naszego miasta zawita siatkarki mistrz Marcin Możdżonek. Inauguracja sezonu czeka piłkarzy Concordii oraz żółto-biało-niebieskie rezerwy. Z kolei pierwsza drużyna Olimpii zawalczy o komplet punktów w Siedlcach.

Rezerwy ŁKS pierwszym rywalem Concordii

W sobotę (6 sierpnia) Concordia Elbląg rozpocznie walkę w III lidze. W 2017 roku pomarańczowo - czarni walczyli o utrzymanie w III lidze z pierwszą drużyną Łódzkiego Klubu Sportowego. Wówczas w Łodzi przegrali 1:2, w Elblągu padł dość zaskakujący remis 3:3. Pięć lat później do Elbląga zawitają rezerwy ŁKS - u, aby zainaugurować rozgrywki nowego sezonu III ligi. Początek spotkania o godzinie 17 na boisku przy ul. Skrzydlatej. Wstęp wolny.

Olimpia z Pogonią

Dwa punkty po trzech meczach to nie jest dorobek, który satysfakcjonuje kibiców drugoligowej Olimpii Elbląg. W tym sezonie żółto-biało-niebiescy ze zwycięstwa cieszyli się tylko w pucharowym meczu z Garbarnią Kraków. Pora więc na zgarnięcie trzech punktów w lidze. W sobotę (6 sierpnia) w Siedlcach Olimpijczycy zmierzą się z tamtejszą Pogonią, która już zaznała smaku zwycięstwa w tym sezonie, ale poniosła też dwie porażki. Początek spotkania o godzinie 17.

Turniej siatkówki plażowej i trening z Marcinem Możdżonkiem

W weekend Przystań Grupy Wodnej opanują miłośnicy siatkówki. W sobotę o godz. 10 będzie miało miejsce uroczyste otwarcie boisk do siatkówki plażowej, chwilę później odbędzie się mecz pokazowy, a o godz. 11 rozpocznie się Turniej Otwarcia Puchar Grupy Wodnej. Z kolei w niedzielę w tym samym miejscu od 9 do 10:15 młodzi adepci siatkówki (wiek minimum 7 lat) będą mogli potrenować z Marcinem Możdżonkiem. Drugi treningi z mistrzem rozpocznie się w Bażantarni o godz. 11. Siatkarz poprowadzi dwa treningi w formie zabawy, nie wymagana jest umiejętność gry w siatkówkę. Będzie to też szansa dla kibiców spotkania wybitnego sportowca. Wstęp wolny.

Rezerwy Olimpii podejmują Jeziorak

W niedzielę (7 sierpnia) kolejny sezon w IV lidze zainaugurują rezerwy Olimpii Elbląg, a pierwszym rywalem żółto-biało-niebieskich będzie Jeziorak Iława. Warto dodać, że do elbląskiego zespołu dołączyli mistrzowie województwa warmińsko - mazurskiego juniorów młodszych. Początek spotkania o godzinie 17 na boisku przy ul. Moniuszki, wstęp wolny.