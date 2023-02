Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend elbląskich sportowców czekają mecze wyjazdowe. Koszykarze zagrają w Olsztynie, natomiast zawodniczki Startu w Koszalinie. W naszym mieście odbędzie się natomiast 1/8 finału mistrzostw Polski juniorek w piłce ręcznej.

Sparingi Olimpii

Przed piłkarzami II-ligowej Olimpii kolejne mecze kontrolne, tym razem z III-ligowcami. W piątek o godz. 13 elblążanie podejmą na boisku przy ul. Skrzydlatej rezerwy Pogoni Szczecin, natomiast dzień później o godz. 14 zmierzą się w Świeciu z Olimpią Grudziądz.

Truso o awans w mistrzostwach Polski

W dniach 10-12 lutego MKS Truso Elbląg będzie gospodarzem turnieju 1/8 mistrzostw Polski juniorek w piłce ręczne, w którym zagrają cztery drużyny. Juniorki Truso chcą zawalczyć o awans i zapraszają do kibicowania w hali przy ul. Kościuszki 77A. Więcej informacji tu.

Start w Koszalinie

W sobotę szczypiornistki Startu czeka bardzo ważne spotkanie w Koszalinie z tamtejszymi Młynami Stoisław. Elblążanki walczą o powrót do najlepszej szóstki i by mieć na to jeszcze szansę muszą pokonać koszalinianki. Rywalkom również zależy na awansie w ligowej tabeli, zatem zapowiada się ciekawe spotkanie. Zespoły dzieli obecnie jeden punkt, Start ma ich 15, Młyny natomiast 14, elblążanki mają rozegrane jedno spotkanie mniej. Pojedynek w Koszalinie rozpocznie się o godz. 18.

Koszykarze o dziewiąte zwycięstwo

W 10. kolejce III-ligowych rozgrywek zawodnicy Basketball Elbląg zagrają na wyjeździe z AZS UWM Olsztyn. W pierwszej rundzie podopieczni Arkadiusza Majewskiego pokonali olsztynian na własnym parkiecie 80:58. W niedzielę elblążanie postarają się drugi raz pokonać AZS i tym samym zanotować dziewiąte zwycięstwo w sezonie. Szansę na to mają spore, bowiem rywal w bieżących rozgrywkach gra w kratkę, do tej pory wygrał czterokrotnie i tyle samo razy zszedł z boiska pokonany. Początek meczu w Olsztynie o godz. 16:15.