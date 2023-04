Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty powalczą jedynie piłkarze Concordii. Obie drużyny Olimpii swoje pojedynki rozegrają na boiskach rywali.

Concordia z Pelikanem

W miniony weekend piłkarze Concordii sprawili ogromną niespodziankę, pokonując na wyjeździe lidera III ligi Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Wygrana ta pozwoliła pomarańczowo-czarnym odbić się "na chwilę" od dna tabeli. Bezpośredni rywal w walce o utrzymanie, warszawski Ursus, w międzyczasie rozegrał zaległy mecz i znów zepchnął elbląską drużynę na ostatnią pozycję. Warto nadmienić, że Concordia ma jeszcze do rozegrania dwa zaległe mecze, jednak od obecnie bezpiecznej pozycji dzieli ją siedem punktów. Pierwsze z nich będzie mogła zdobyć w piątek, kiedy to podejmie Pelikana Łowicz. Faworytem meczu będzie zespół przyjezdny, jednak liczymy na dobrą postawę elblążan. Początek meczu na stadionie przy Krakusa o godz. 16.

Olimpia w Puławach

W sobotnie popołudnie pierwsza drużyna Olimpii zmierzy się na wyjeździe z Wisłą. Pojedynek zapowiada się o tyle ciekawie, że zespoły dzielą zaledwie trzy punkty w ligowej tabeli. Żółto-biało-niebiescy zajmują piątą pozycję i mają na swoim koncie 41 punktów (tyle samo ma Stomil Olsztyn), Wisła natomiast do tej pory zgromadziła 38 oczek. W pierwszej rundzie podopieczni Przemysława Gomułki na stadionie przy Agrykola zgarnęli komplet punktów, po bramkach Kamila Wengera i Yana Senkevicha. Mamy nadzieję, że Olimpijczycy w meczu rewanżowym ponownie okażą się skuteczniejsi od puławian. Początek meczu o godz. 15.

Rezerwy w Kętrzynie

Młodzi piłkarze Olimpii w sobotę rozegrają mecz 20. kolejki IV-ligowych rozgrywek. Tego dnia elblążanie udadzą się do Kętrzyna, gdzie zmierzą się z Granicą. W spotkaniu tym trudno wskazać faworyta. Nieco lepiej w bieżących rozgrywkach spisują się elblążanie, którzy zgromadzili 28 punktów, kętrzynianie natomiast mają na swoim koncie cztery oczka mniej. We wrześniu minionego roku w meczu tych drużyn padło aż pięć bramek, z czego trzy po strzałach żółto-biało-niebieskich. Liczymy na to, że Olimpia znów okaże się lepsza od Granicy i zgarnie trzy oczka. Początek sobotniego meczu w Kętrzynie o godz. 16.