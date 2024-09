Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend Olimpia zagra mecz przyjaźni z Zagłębiem Sosnowiec. Na przystani przy Radomskiej odbędą się Ogólnopolskie zawody kajakowe, a w Bażantarni będzie można wystartować w trzeciej edycji Jump&Run. Odbędzie się także X Puchar Elbląga w biegach na orientację

Kajakarze na start

W sobotę (7 września) od godziny 11:30 na przystani kajakowej przy ul. Radomskiej odbędzie się II Canoe Energa CUP - Ogólnopolskie zawody kajakowe w kajakarstwie klasycznym. To druga edycja zawodów organizowanych w Elblągu. Przy okazji odbędzie zbiórka pieniędzy na byłą kajakarkę Martę Bednarską zmagająca się z chorobą nowotworową. Zachęcamy wszystkich kibiców i sympatyków do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy.

Olimpia z Zagłębiem

W sobotę o godz. 14 na stadionie przy Agrykola rozpocznie się mecz przyjaźni pomiędzy Olimpią a Zagłębiem. Faworytem w tym starciu będzie drużyna przyjezdna, która w bieżącym sezonie zgromadziła już czternaście punktów, natomiast żółto-biało niebiescy nadal czekają na pierwsze zwycięstwo. Przed meczem, o godz. 11, kibice zapraszają na festyn dla dzieci w parku planty, godzinę później spod urzędu przy ul. Łączności rozpocznie się przemarsz na stadion, któremu towarzyszyć będzie hasło "Nowy stadion dla Elbląga".

X Puchar Elbląga w biegach na orientację

W dniach 7-8 września odbędzie się X Puchar Elbląga w biegach na orientację. Są to jednocześnie zawody rankingowe w ramach Pucharu Pomorza oraz Warmii i Mazur. Więcej informacji tu.

175. edycja parkrun

Co sobotę o godz. 9 w parku Modrzewie odbywają się spotkania parkrun, dla wszystkich którzy chcą i lubią ruch na świeżym powietrzu. Do pokonania wspólnie marszem, truchtem lub biegiem dystans 5 km po parkowych alejkach. Udział jest bezpłatny. To już 175. edycja spotkania!

Bażantarnia Jump&Run

W niedzielę odbędzie się trzecia już edycja Bażantarnia Jump&Run. Impreza z roku na rok przyciąga coraz więcej chętnych. Podobnie jak w ubiegłych latach, w bażantarni wyznaczone zostaną dwie trasy: 1,5 km i 2,5 km. Na każdym dystansie zostaną ustawione dmuchane przeszkody, z którymi każdy, nawet ci najmłodsi, poradzą sobie bez większych problemów. Start przy polanie z wiatami w Bażantarni o godz. 10.

IV liga i CLJ

Piłkarze Olimpii grający w CLJ U17 w sobotę postarają się wywalczyć pierwsze punkty w starciu z Polonią Warszawa. Zadanie to nie będzie łatwe, bo warszawiacy nie dość, że zagrają na własnym stadionie, to jeszcze w tym sezonie nie przegrali. Początek meczu w Warszawie o godz. 15.

Przed IV-ligowcami 5. kolejka rozgrywek. W sobotę Concordia zagra na wyjeździe z Granicą Kętrzyn, początek o godz. 15. Z kolei żółto-biało-niebiescy w niedzielę o godz. 17 na stadionie przy ul. Skrzydlatej podejmą Znicz Biała Piska.

Derby Elbląga w klasie okręgowej zostały odwołane - Concordia wycofała swoje rezerwy występujące na tym szczeblu rozgrywek.