Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu odbędzie się mikołajkowy turniej bokserski. O ligowe punkty na wyjeździe powalczą piłkarze ręczni Silvantu i zawodnicy Energi Basketball.

189. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę odbędzie się już 189. edycja tego wydarzenia. Udział w parkrun jest bezpłatny, początek o godz. 9.

Turniej bokserski

W sobotę w hali przy ul. Kościuszki odbędzie się Mikołajkowy Turniej Bokserski organizowany przez Klub Sportów Walki "Tygrys". Młodzi elbląscy pięściarze zmierzą się z zawodnikami z zaprzyjaźnionych klubów w kilkunastu walkach. Gościem honorowym turnieju będzie były mistrz świata w boksie Dariusz Michalczewski. Początek imprezy o godz. 16, wstęp wolny.

Basketball w Toruniu

Koszykarze Basketball Elbląg nie mają zbyt wiele czasu na odpoczynek. W minioną środę rozegrali oni mecz w Bydgoszczy, a w sobotę udadzą się do Torunia. Niestety podopieczni Arkadiusza Majewskiego nadal nie zaznali smaku zwycięstwa na wyjeździe i mamy nadzieję że w Toruniu zgarną dwa oczka. Zadanie to nie będzie łatwe, bo zawodnicy AZS UMK Transbruk radzą sobie w II lidze nieźle, do tej pory wygrali dziewięć meczów, a przegrali pięć. Elblążanie zwyciężyli pięć razy i ponieśli siedem porażek. Początek meczu w Toruniu o godz. 14.

Silvant w Kwidzynie

W 9. kolejce II-ligowych rozgrywek piłkarze ręczni Silvantu zmierzą się w Kwidzynie z SMS ZPRP II. W poprzednim meczu elblążanie pokonali MLKS Czarni Olecko, wrócili na zwycięską ścieżkę i awansowali na 4. miejsce w tabeli. W Kwidzynie podopieczni Damiana Malandy i Mikołaja Kupca także chcą zgarnąć trzy punkty. Rywal do tej pory wygrał dwa mecze, a przegrał sześć, elblążanie natomiast mają na swoim koncie pięć zwycięstw i dwie porażki. Mecz w Kwidzynie zostanie rozegrany w sobotę, początek o godz. 16.