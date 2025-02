Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty rywalizować będą zawodniczki Startu. W naszym mieście odbędzie się także turniej 1/8 mistrzostw Polski juniorek w piłce ręcznej, w którym zagrają szczypiornistki Truso. Ostatni mecz kontrolny czeka piłkarzy Olimpii.

1/8 mistrzostw Polski

Od piątku do niedzieli (21-23 lutego) w Elblągu rozgrywany będzie turniej 1/8 mistrzostw Polski juniorek w piłce ręcznej, w którym rywalizować będzie Energa MKS Truso. Drużyna Marty Czapli bardzo by chciała znaleźć się w gronie najlepszej ósemki w Polsce. Mecze rozgrywane będą w hali przy ul. Kościuszki, pierwszy w piątek o godz. 18. Wstęp dla kibiców jest wolny. Więcej informacji na temat turnieju w tym artykule.

Start z lubliniankami

Przed piłkarkami ręcznymi Startu przedostatni mecz rundy zasadniczej. Do Elbląga przyjedzie aktualnie trzecia drużyna Orlen Superligi Kobiet MKS FunFloor Lublin. Start i MKS sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli, jednak dzieli je aż dwanaście punktów. Elblążanki bardzo by chciały zmniejszyć dystans do rywalek i umocnić się na czwartym miejscu, jednak nie będzie to łatwe zadanie. W pierwszej rundzie lubelski zespół pokonał Start 38:19. Jakim rezultatem zakończy się drugie starcie tych drużyn, dowiemy się w piątkowy wieczór, początek meczu w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 18.

201. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 201. edycja tego wydarzenia. Udział jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja.

Sparing Olimpii

Żółto-biało-niebiescy w sobotę rozegrają ostatni mecz kontrolny przed wznowieniem ligowych rozgrywek. Drużyna Karola Szwedy podejmie trzecioligową Cartusię Kartuzy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12 na boisku przy ul. Skrzydlatej.