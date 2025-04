Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty powalczy Olimpia, Concordia, szczypiornistki Truso oraz piłkarki ręczne Startu. Na wyjeździe zagrają natomiast zawodnicy Silvantu oraz rezerwy Olimpii.

Start z lubliniankami

Piłkarki ręczne Energi Startu pojedynkiem z PGE MKS FunFloor Lublin rozpoczną rywalizację w rundzie rewanżowej grupy mistrzowskiej. Teoretycznie faworytem w tym spotkaniu będzie drużyna przyjezdna, jednak w poprzednim meczu nasz zespół udowodnił, że potrafi wygrywać z mocniejszymi. Zwycięstwo nad wicemistrzyniami Polski na pewno wzmocniło morale zawodniczek Startu, które do meczu z brązowymi medalistkami podejdą mocno zmobilizowane. Liczymy na kolejną niespodziankę. Początek piątkowego meczu w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 18.

Parkrun dla planety

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 210. edycja tego wydarzenia. Tym razem społeczność parkrun zaangażuje się w kampanię "Razem dla planety" i planuje posprzątać park Modrzewie z okazji Dnia Ziemi. To świetna okazja, żeby nie tylko pobiegać, ale też zrobić coś pozytywnego dla środowiska.

Olimpia z Resovią

W 28. kolejce II-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy zmierzą się na stadionie przy Agrykola z Resovią. Zespoły dzieli piętnaście punktów, rzeszowianie zajmują 15. miejsce w tabeli, elblążanie wciąż okupują ostatnią pozycję. W pierwszej rundzie mecz pomiędzy tymi zespołami zakończył się podziałem punktów. Mam nadzieję, że w pojedynku rewanżowym Olimpii uda się odnieść piąte zwycięstwo w tym sezonie. Mecz zostanie rozegrany w sobotę, początek o godz. 17.

Truso z Fenixem

W sobotę młode szczypiornistki Energi MKS Truso zagrają ostatni w tym sezonie mecz przed własną publicznością. Rywalem elblążanek będzie HT Fenix Bydgoszcz. Zdecydowanym faworytem w tym spotkaniu będzie nasza drużyna, która w bieżącym sezonie wygrała aż siedem meczów, a przegrała zaledwie jeden. Bydgoszczanki natomiast w rozgrywkach II-ligowych nie zaznały smaku zwycięstwa i wszystko wskazuje na to, że to się nie zmieni po sobotnim meczu. Spotkanie zostanie rozegrany w hali przy ul. Kościuszki, początek o godz. 17. Wstęp dla kibiców jest wolny.

Silvant w Olecku

Przed szczypiornistami Silvantu przedostatni meczu w II-ligowych rozgrywkach. Elblążanie zapewnili już sobie awans do I ligi i w dwóch kolejnych pojedynkach zapewne więcej czasu na parkiecie spędzą zawodnicy, którzy do tej pory grali mniej. W sobotę nasza drużyna uda się do Olecka, gdzie zmierzy się z MLKS Czarni. Zespoły dzieli aż 31 punktów, zatem to nasz zespół jest zdecydowanym faworytem w meczu rewanżowym. Początek pojedynku o godz. 17.

Gra IV liga

W sobotę o ligowe punty powalczą obie elbląskie drużyny IV-ligowe. O 15 w Iławie rozpocznie się pojedynek miejscowego Jezioraka z rezerwami Olimpii. Godzinę później na stadionie przy Krakusa Concordia podejmie Sokół Ostróda. Wejście na to spotkanie jest bezpłatne.