Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu zagrają siatkarki III-ligowego Truso, IV-ligowej Olimpii oraz hokeiści Fudeko. W naszym mieście odbędą się mistrzostwa Polski Ninja Series.

257. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 257. edycja tego wydarzenia, tym razem uczestnicy będą świętować Dzień Kobiet na sportowo. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Grają piłkarze

Piłkarze III-ligowej Olimpii udanie wznowili rozgrywki, bo od zwycięstwa z Ząbkovią. Kolejnym rywalem żółto-biało-niebieskich będzie Jagiellonia II Białystok. Mecz zostanie rozegrany w ośrodku treningowych Jagiellonii w sobotę o godz. 13.

Dzień później na boisku przy ul. Skrzydlatej piłkarze Olimpii II podejmą Start Nidzica (IV liga), początek spotkania o godz. 12, a wstęp dla kibiców jest darmowy. Na wznowienie rozgrywek muszą jeszcze poczekać pomarańczowo-czarni gdyż ich mecz wyjazdowy z Romitą Gołdap został przełożony na maj.

Grają siatkarki i siatkarze

W 25. kolejce PlusLigi siatkarze Barkomu zagrają na wyjeździe z Asseco Resovią Rzeszów. Lwowscy zawodnicy są w niezłej formie, o czym świadczą niedawne zwycięstwa nad mistrzem czy brązowym medalistą ostatniego sezonu. Czy uda się im sprawić kolejną niespodziankę, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek meczu w Rzeszowie o godz. 20.

Z kolei siatkarki III-ligowego Truso w sobotę o godz. 13 w hali III LO przy ul. Browarnej podejmą Volley MGR GLOW Mrągowo. Zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli, jednak Elblążanki mają siedem punktów więcej od rywalek i to one wydają się być faworytem w tym spotkaniu. Wstęp dla kibiców jest darmowy.

Koszykarze w Mogilnie

W sobotę zawodnicy Energi Basketball udadzą się do Mogilna na mecz z tamtejszą Pogonią. Zespoły dzielą tylko trzy punkty, Elblążanie mają ich 38, rywal natomiast 41. W pierwszej rundzie mecz pomiędzy tymi drużynami zakończył się wygraną zespołu Arkadiusza Majewskiego 85:75. Liczymy, że w starciu rewanżowym dwa punkty także powędrują na konto Elbasket. Początek meczu o godz. 18, transmisja na YouTube Polskiego Związku Koszykówki.

Silvant w Iławie

W 19. kolejce I-ligowych rozgrywek szczypiorniści Silvantu zmierzą się na wyjeździe z Aqua-Instal Jeziorak Iława. Naszych zawodników czeka ciężki mecz, bo rywal prezentuje się w tym sezonie nieźle i obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Elblążanie mają aż 20 punktów mniej od Iławian, jednak w pierwszej rundzie udało im się zremisować w regulaminowym czasie gry i wywalczyć punkt. Początek sobotniego meczu w Iławie o godz. 18:30.

Naprzód z Fudeko

Hokeiści Fudeko GAS Gdańsk, którzy swoje mecze domowe rozgrywają na tafli elbląskiego lodowiska, rozpoczynają decydujący etap sezonu. W sobotę, w drugim meczu półfinałowym play off 1 ligi, podejmą Naprzód Janów. Mecz rozpocznie się o godz. 18:30, bilety można nabyć na platformie abilet.pl. Więcej informacji tu.

Ninja Series

W dniach 7-8 marca w hali przy al. Grunwaldzkiej odbywać się będą mistrzostwa Polski Ninja Series. Pierwszego dnia rywalizować będą osoby w wieku 8-13 lat, w niedzielę natomiast kat. 14-15, 16-17, open 18+ oraz masters 40+. Wstęp dla kibiców jest wolny.