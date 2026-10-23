Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend Elbląg będzie stolicą światowego tańca, a to za sprawą Baltic Cup 2026. W naszym mieście o ligowe punkty powalczy Olimpia, Concordia oraz Silvant.

Baltic Cup

Przed nami 26. Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup, który przez trzy dni dostarczy publiczności niezapomnianych sportowych i artystycznych wrażeń. Od piątku do niedzieli w hali przy al. Grunwaldzkiej podziwiać będziemy tancerzy najwyższej światowej rangi, ale także występy młodych talentów, doświadczonych zawodników oraz solistów. Każdego dnia czeka nas uroczysta gala. Więcej informacji na temat wydarzenia w tym artykule.

Różowy parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 290. edycja tego wydarzenia. Organizatorzy zachęcają by zabrać ze sobą różowe elementy, które mają przypominać że październik jest miesiącem świadomości raka piersi i zwrócenia naszej uwagi na zdrowy tryb życia oraz profilaktykę. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Olimpia z Jagiellonią II

W 14. kolejce III-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy podejmą rezerwy Jagiellonii Białystok. Zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli. Olimpia ma na swoi koncie siedemnaście punktów i zajmuje 10. miejsce, rywal natomiast ma punkt mniej i jest pozycję niżej. Mamy nadzieję, że po sobotnim starciu Elblążanie powiększą dystans do zespołu rezerw. Początek meczu na boisku przy ul. Skrzydlatej o godz. 14.

Concordia z Mazurem

Także o godz. 14 swój mecz rozpocznie Concordia. Na boisku przy ul. Krakusa pomarańczowo-czarni podejmą Mazura Ełk. Elblążanie mają dobrą passę, za sobą aż jedenaście meczów bez porażki i to oni będą faworytem w starciu z Mazurem. Ełczanie w dwunastu meczach wywalczyli czternaście punktów, natomiast nasza drużyna piętnaście więcej i liczymy, że po sobotnim starciu na konto Concordii zostaną dopisane kolejne trzy oczka. Wstęp na mecz jest darmowy.

Atak w Międzyrzeczu

Siatkarze Integracyjnego Klubu Sportowego w 5. kolejce zagrają na wyjeździe z MTS Międzyrzec Podlaski. Dla naszej drużyny będzie to już trzeci mecz na parkiecie rywala, niestety dwa wcześniejsze Elblążanie przegrali. Atak ma na swoim koncie zaledwie dwa punkty, sobotni rywal natomiast sześć. Liczymy na pierwsze wyjazdowe zwycięstwo IKS. Początek sobotniego meczu w Międzyrzeczu Podlaskim o godz. 18.

Silvant z Tytanami

W 7. serii I-ligowych rozgrywek Silvant Handball podejmie Tytanów Wejherowo. W starciu tym trudno wskazać faworyta. Tytani po słabym początku sezonu i czterech porażkach z rzędu, przełamali się i wygrali dwa ostatnie mecze. Z kolei Elblążanie grają ze zmiennym szczęściem, jednak mają od Wejherowian trzy punkty więcej. Mecz z Tytanami rozegrany zostanie w niedzielę w hali przy ul. Kościuszki o godz. 15. Wstęp wolny.