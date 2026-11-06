Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty powalczą piłkarze Olimpii, siatkarze Ataku, koszykarze Elbasket oraz piłkarki ręczne Truso. W naszym mieście odbędą się także Mistrzostwa Świata Disco Dance.

Parkrun z wąsem

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 292. edycja tego wydarzenia, tym razem poświęcona profilaktyce chorób prostaty i jąder. MOVEMBER (tzw. Wąsopad) ma przypominać mężczyznom żeby się badali.

Concordia w Braniewie

W 14. kolejce IV-ligowych rozgrywek pomarańczowo-czarni zmierzą się na wyjeździe z Zatoką Braniewo. Elbląska drużyna jest zdecydowanym faworytem w tym starciu. Braniewianie zajmują przedostatnie miejsce w tabeli i mają na swoim koncie zaledwie pięć punktów. Po drugiej stronie tabeli znajduje się Concordia, która z dorobkiem trzydziestu dwóch oczek jest wiceliderem. Sobotni mecz w Braniewie rozpocznie się o godz. 13.

Olimpia z Ząbkovią

W sobotę żółto-biało-niebiescy zagrają ostatni w tym roku mecz w Elblągu. Rywalem naszej drużyny będzie Ząbkovia Ząbki, która zajmuje piąte miejsce w III-ligowej tabeli. Olimpia ma siedem punktów mniej i znajduje się osiem pozycji niżej. W poprzedniej kolejce nasza drużyna przegrała z zespołem, który nie mógł się przełamać aż przez pół roku i bardzo będzie chciała się zrehabilitować za tę wpadkę. Mecz z Ząbkovią zostanie rozegrany na boisku przy Skrzydlatej o godz. 14.

Atak z Metrem

Przed siatkarzami Ataku trzeci w tym sezonie mecz przed własną publicznością. Tym razem rywalem naszej drużyny będzie KS Metro Family Warszawa. Elblążanie mają na swoim koncie dwa punkty, Warszawianie natomiast jeden, zatem obu zespołom bardzo zależy na zwycięstwie. Sobotni pojedynek rozegrany zostanie w hali przy al. Grunwaldzkiej, początek o godz. 15, wstęp wolny.

Koszykarze z Sokołem

W 9. kolejce II-ligowych rozgrywek koszykarze Energi Basketball Elbląg podejmą MKS Sokół Marbo Międzychód. Do tej pory Elblążanie wygrali dwa razy i ponieśli sześć porażek, rywal natomiast zwyciężył czterokrotnie i tyle samo razy przegrał. Liczymy, że Elbasket zagra dobre spotkanie i awansuje w ligowej tabeli. Mecz zostanie rozegrany w sobotę w hali przy ul. Kościuszki o godz. 17, wstęp wolny.

Start w Gliwicach

Przed elblążankami mecz z zespołem, który jeszcze w tym sezonie nie zaznał smaku zwycięstwa i w starciu z naszą drużyną będzie chciał tę złą passę przerwać. Start wygrał do tej pory dwa razy (ze Szczypiornem i Galiczanką) i ma na swoim koncie sześć punktów. Sośnica rozpoczęła sezon ze stratą aż sześciu punktów, które zostały jej odjęte za zaległości finansowe. Mamy nadzieję, że w sobotę ta strata nie zostanie zmniejszona i że nasza drużyna wróci do Elbląga z trzema oczkami. Początek meczu o godz. 18.

Truso z rezerwami SMS

W 5. serii I-ligowych rozgrywek Energa MKS Truso podejmie SMS ZPRP II Płock. Zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli, Elblążanki mają na swoim koncie cztery zwycięstwa, rywalki dwukrotnie cieszyły się ze zwycięstwa i tyle samo razy przegrały, jednak mierzyły się z mocnymi zespołami. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę w hali przy ul. Kościuszki, początek o godz. 16. Wstęp dla kibiców jest darmowy.

Mistrzostwa Świata Disco Dance

7 i 8 listopada 2026 roku w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” odbędą się Mistrzostwa Świata Disco Dance. Wydarzenie zgromadzi tancerzy z różnych krajów, którzy powalczą o tytuły mistrzowskie, prezentując swoje umiejętności taneczne w trzech dyscyplinach: Disco Dance, Acrobatic Disco Dance oraz Disco Slow. Publiczność będzie mogła zobaczyć występy solowe i duety, a także rywalizację zespołów w Disco Dance. Zawodnicy wystąpią w różnych kategoriach wiekowych (Junior I i II, Youth, Adult) oraz różnych kombinacjach (Solo, Duo, Small i Large Team). Więcej informacji tu.