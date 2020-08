Sportowy weekend

W najbliższy weekend elbląskie drużyny zagrają na wyjazdach. Start zagra w kolejnym turnieju przygotowującym do rozgrywek sezonu. Olimpia Elbląg II ligę zainauguruje II ligę w Suwałkach, Concordia postara się w Warszawie wywalczyć pierwsze punkty, a rezerwy Olimpii powalczą w Pasymiu.

Start jedzie do Gniezna

Rywal z ligowych parkietów – KPR Kobierzyce i pierwszoligowe MKS Gniezno oraz Varsovia Warszawa będą rywalkami szczypiornistek elbląskiego Startu w w turnieju o Puchar Prezydenta Gniezna. Turniej odbędzie się w sobotę (29 sierpnia). Będzie to jeden z etapów przygotowań zespołu Andrzeja Niewrzawy do rozpoczynającego się we wrześniu sezonu Superligi

Przypomnijmy: w okresie przygotowawczym elblążanki wygrały z ligowym rywalem Młynami Stoisław Koszalin 27:24, na turnieju w Piotrkowie Trybunalskim zajęły drugą pozycję (34:32 z Młynami Stoisław Koszalin, 28:34 z Piotrcovią Piotrków Trybunalski, 40:28 z KPR Ruch Chorzów) oraz w ubiegłym tygodniu pokonał innego pierwszoligowca AZS AWF Warszawa 46:20.

W półfinale gnieźnieńskiego turnieju elblążanki zmierzą się z Varsovią Warszawa. Drugą parę półfinałową utworzą KPR Kobierzyce i MKS Gniezno. Zwycięzcy meczów spotkają się w finale, przegrani zagrają o trzecie miejsce.

MKS Gniezno – KPR Kobierzyce – godz. 11.30

Start Elbląg – Varsovia Warszawa – godz. 13:15

mecz o 3. miejsce – godz. 17

finał – godz. 19

Olimpia zaczyna ligę

Dziś, w Suwałkach, meczem z tamtejszymi Wigrami rozpoczynają II ligę piłkarze Olimpii Elbląg W elbląskiej drużynie doszło poważnych ruchów kadrowych. Ekipa Łukasza Kowalskiego zdążyła już odpaść z Pucharu Polski (0:1 z Chojniczanką Chojnice). Wigry Suwałki w rozgrywkach pucharowych spotkał taki sam los – suwalską drużynę wyeliminowała Ślęza Wrocław. Oba zespoły chcą zacząć sezon od zwycięstwa, komu to się uda, dowiemy się dziś ok. godziny 20.

Początek meczu w Suwałkach dziś o godzinie 18. Transmisja na TV COM.

Concordia po pierwsze punkty

Trzy mecze, 1 strzelona bramka, 9 straconych, punktów zero. Tak wygląda dorobek Concordii Elbląg po trzech kolejkach III ligi. Pomarańczowo – czarni zdecydowali się rozstać z trenerem Adamem Borosem. Przez najbliższe trzy kolejki drużynę poprowadzi Mateusz Bogdanowicz. Concordia pierwsze punkty będzie miała okazje zdobyć w Warszawie, w meczu z Ursusem. „Traktorki” sezon rozpoczęły podobnie jak elblążanie: od trzech porażek w trzech meczach. Dla obu drużyn jest to więc spotkanie o sześć punktów i przełamanie fatalnej passy.

Początek meczu w Warszawie, sobota (29 sierpnia), godz. 11

Rezerwy z Błękitnymi

W sobotnie popołudnie rezerwy Olimpii Elbląg zagrają w Pasymiu z tamtejszymi Błękitnymi. W środę podopieczni Karola Przybyły przegrali 0:2 z Motorem Lubawa. W sobotę prawdopodobnie rezerwy zagrają bez większego wsparcia z „jedynki”, która w piątek będzie grała w Suwałkach. Błękitni zajmują 15 miejsce w IV lidze, na swoim koncie mają dwa zwycięstwa i cztery porażki. Fatalna seria gospodarzy trwa do trzech spotkań, w których nie zdobyli punktu.

Początek meczu w Pasymiu, sobota (29 sierpnia), godz. 16, bezpłatna transmisja na TV COM

Aquathlon w Dolince

W sobotę odbędzie się impreza, która zakończy akcję „Wakacje z MOSiR-em". Będzie to druga edycja Aquathlonu, czyli sportu łączącego pływanie i bieganie. W wydarzeniu mogą uczestniczyć wszystkie dzieci od 4 do 12 lat. W zależności od wieku zawodnicy będą mieli do pokonania różne dystanse. Najmłodsi przepłyną jedną długość basenu i przebiegną 200 metrów, a najstarsi zawodnicy do przepłynięcia będą mieli 8 długości basenu i 1000 metrów biegu. Zawody odbędą się 29 sierpnia w CRW Dolinka oraz na stadionie przy ul. Moniuszki. Początek o godzinie 10.