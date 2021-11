Spotkanie z Mistrzynią: Aneta Szczepańska

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 organizuje spotkania ze znanymi sportowcami. Dziś z uczniami szkoły spotkała się jedyna judoczka w Polsce, która wywalczyła medal na igrzyskach olimpijskich. Zobacz zdjęcia.

Aneta Szczepańska (bo to o niej mowa) na igrzyskach olimpijskich w Atlancie w 1996 r. wywalczyła srebrny medal w wadze do 66 kg.. To jak na razie jedyny medal polskiego judo kobiet w historii startów na igrzyskach. Dziś (17 listopada) na spotkaniu z uczniami SSP 3 wspominała tamten czas. - Miałam wtedy niedowagę i walczyłam z zawodniczkami cięższymi ode mnie. W pierwszej walce zmierzyłam się z bardzo silną fizycznie mistrzynią Afryki, w trakcie zawodów pokonałam też m.in. aktualną mistrzynię Europy. W finale uległam reprezentantce Korei Południowej Jeon Ki-young.

Przypomnijmy, że na tych samych igrzyskach Paweł Nastula wywalczył złoto w wadze do 95 kilogramów. Aneta Szczepańska zdobyła też m.in. brązowy medal na mistrzostwach świata w 1995 r., w wadze do 66 kg oraz wicemistrzostwo Europy w 2004 r. w wadze do 63 kg.

A wszystko zaczęło się od ogłoszenia o naborze do sekcji judo, które zobaczyła jedenastoletnia wówczas Aneta. - Obok wisiało ogłoszenie o naborze do sekcji lekkiej atletyki, ale to judo mnie zafascynowało. Trudno w tej chwili mówić, co by było, gdybym poświęciła się lekkiej atletyce, czy rywalizowałabym na poziomie światowym. Dziś dzieci zaczynają treningi dużo wcześniej, 11 lat to trochę późno by zacząć swoją przygodę z tą dyscypliną. Kiedy ja zaczynałam, było mniej zawodów dla dzieci, dziś młodzi zawodnicy co tydzień mogą stratować w turniejach – mówiła olimpijka.

Aneta Szczepańska zakończyła już karierę zawodniczą i poświęciła się trenowaniu. I tu warto wspomnieć o wychowance Angelice Szymańskiej, która na swoim koncie ma m.in. triumf w Pucharze Świata, wicemistrzostwo Europy juniorek, oraz medal mistrzostw Polski.

Po spotkaniu odbył się pokazowy trening mistrzyni z uczniami SSP nr 3. W „trójce” funkcjonują cztery klasy (1-4) o profilu judo. W wyższych klasach uczą się pojedynczy zawodnicy trenujący tę dyscyplinę. W IV LO od tego roku funkcjonuje klasa o profilu sporty walki, gdzie uczą się judocy i zapaśnicy.