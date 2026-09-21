Spotkanie z Tomaszem Krykiem

9 października o godz. 13:30 w auli IV LO odbędzie się spotkanie z Tomaszem Krykiem, utytułowanym trenerem kajakarstwa. Wstęp wolny.

Tomasz Kryk to jeden z najbardziej utytułowanych polskich trenerów kajakarstwa, który w latach 2009–2024 prowadził kobiecą reprezentację Polski. Do jego najważniejszych osiągnięć trenerskich należą:

- 5 medali olimpijskich – 2 srebrne i 3 brązowe, zdobyte podczas igrzysk w Londynie (2012), Rio de Janeiro (2016) i Tokio (2020).

- 34 medale mistrzostw świata zdobyte przez prowadzone przez niego zawodniczki.

- Łącznie 92 medale igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy.

- Historyczny pierwszy medal olimpijski polskich kajakarek w konkurencji K4 500 m.

- Złoty medal mistrzostw świata w K4 500 m w 2022 roku – pierwszy triumf polskiej kobiecej czwórki w tej konkurencji od 45 lat.

- Liczne wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia trenerskie.

Dlaczego warto wziąć udział?

Wierzymy, że spotkanie z trenerem tej klasy będzie niezwykle wartościowym doświadczeniem dla całego naszego środowiska sportowego. To okazja nie tylko do poszerzenia wiedzy o przygotowaniu sportowym na najwyższym poziomie, ale również do zdobycia inspiracji, które można wykorzystać w codziennej pracy szkoleniowej, rozwoju młodych zawodników oraz wspieraniu ich sportowych ambicji.

Serdecznie zachęcamy do udziału oraz przekazania zaproszenia zawodnikom, trenerom, rodzicom i wszystkim osobom związanym ze sportem, dla których rozwój, wiedza i doskonalenie warsztatu są ważnymi elementami codziennej działalności.