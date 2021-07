Srebrny Talewicz (podnoszenie ciężarów)

Tomasz Talewicz zdobył srebrny medal mistrzostw Polski juniorów (do lat 17) w podnoszeniu ciężarów. Ten wynik dał mu prawo startu w mistrzostwach Europy i świata w tej kategorii wiekowej.

Tomasz Talewicz z LUKS Meyer Elbląg startuje w kategorii wagowej plus 109 kg. Drugie miejsce w mistrzostwach Polski juniorów, jakie odbyły się w Biłgoraju, zapewnił mu wynik 277 kg w dwuboju. Tym samym elbląski ciężarowiec uzyskał prawo startu w mistrzostwach Europy do lat 17, które odbędą się w dniach 19-29 sierpnia w Ciechanowie i mistrzostwach świata do lat 17, które odbędą się w dniach 5-12 października w Arabii Saudyjskiej. Podopieczny Grzegorza Rajkowskiego od poniedziałku zaczął cykl zgrupowań kadry narodowej przygotowujących do tych imprez.

W zawodach w Biłgoraju wziął także udział drugi elbląski reprezentant - Kacper Wężyk, który w kat. 96 kg zajął szóste miejsce z wynikiem 174 kg w dwuboju, bijąc rekordy życiowe zarówno w rwaniu jak i podrzucie.