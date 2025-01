Start rowerowego sezonu podczas WOŚP

Fot. MOSiR

Koniec stycznia to najwyższa pora na rozpoczęcie nowego, dwunastego już sezonu Miejskich Wycieczek Rowerowych. Na dobry początek pojedziemy do Pogrodzia, gdzie przyjrzymy się dawnej izbie porodowej w tej miejscowości. Wpisując się w tradycję trwającą od kilku lat, pierwsza wycieczka odbywa się podczas wielkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie inaczej będzie także i teraz, bo będzie nam towarzyszyła puszka WOŚP, do której będzie można wrzucić swój datek. Ruszamy 26 stycznia o godzinie 10 z pętli na ulicy Ogólnej.

Wycieczka wystartuje z Elbląga, następnie udamy się przez Łęcze, Kadyny i Tolkmicko do Pogrodzia. Tam podjedziemy pod budynek, w którym znajdowała się kiedyś „porodówka”. Leszek Marcinkowski, prezes i przewodnik PTTK, opowie nam historię tego miejsca - zobacz mapę (48 km). Powrót do Elbląga będzie odbywał się przez Hutę Żuławską i Milejewo. Nasza jazda zakończy się na skrzyżowaniu ulic Fromborskiej i Królewieckiej. Tempo jazdy będzie spokojne, dopasowane do pogody i możliwości grupy. W trakcie wycieczki przewidywane są krótkie przerwy na jedzenie czy robienie zdjęć. Główny postój, podczas którego będzie można odpocząć i posłuchać opowieści, odbędzie się w Pogrodziu. Na trasie niedzielnej wycieczki nie zabraknie tradycyjnie także słodkiego wsparcia energetycznego. Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Udział w wycieczce, która zakończy się około godz. 15, jest bezpłatny. Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe, tj. dętkę, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę, w związku z tym prosimy pamiętać o ubraniu się stosownie do pory roku. Rekomendujemy jazdę na rowerach trekkingowych i gravelowych wyposażonych w działające przerzutki. Wycieczka ma charakter asfaltowy, więc także rowery szosowe dadzą sobie radę. Nowy sezon to także nowa edycja konkursu „Aktywny uczestnik Miejskich Wycieczek Rowerowych 2025”, w którym główną nagrodą będzie rower Folta ufundowany przez Salon-Serwis Rowerowy Wadecki. Prosimy zatem o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Kto takiej książeczki nie ma, może ją kupić za 10 zł w siedzibie PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu przy ulicy Krótkiej 5. Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddziałem Ziemi Elbląskiej, Salonem-Serwisem Rowerowym Wadecki, Gminą Elbląg i Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej.

MOSiR