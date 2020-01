Start walczył do końca

fot. Anna Dembińska

Start przystępował do pojedynku z Zagłębiem bez czterech piłkarek i mogło się wydawać że stoi na straconej pozycji. Podopieczne Andrzeja Niewrzawy walczyły jednak do ostatnich sekund i były bliskie doprowadzenie do remisu. Niestety, podobnie jak w pierwszej rundzie, przegrały jedną bramką (21:22) i pełną pulę zgarnęły lubinianki. Szerszy opis wkrótce.

Anna Dembińska