Sukces terytorialsa

Starszy szeregowy Damian Dobosik zdobył pierwsze miejsce w kategorii wiekowej M30 i siódme miejsce w kategorii open w zawodach triathlonowych w Starogardzie Gdańskim na dystansie 1/4 ironmana.

13 czerwca w Starogardzie Gdańskim odbyły się zawody triathlonowe. Starszy szeregowy Damian Dobosik z 43 batalionu lekkiej piechoty z 4.Warmińsko - Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej wygrał klasyfikację do lat 30. W klasyfikacji open był siódmy.

- W zawodach triatlonowych startuję od 2016r. Obecnie biorę udział w cyklu zawodów z serii Lotto Triathlon Energy, w których walczę o końcową klasyfikację generalną. Liczy się w niej suma punktów uzyskana w 4 najlepszych startach. W maju, w Gniewinie, miał miejsce pierwszy start cyklu teraz był Starogard Gdański. Przede mną sierpniowy start w Chełmży oraz finał cyklu w Mrągowie. Starogard Gdański był drugim startem w tym sezonie. Pływanie odbywało się w jeziorze w Skarszewach skąd trzeba było dojechać po pętlach do Starogardu. Etap kolarski był bardzo trudny ze względu na silny wiatr. Po rowerze widziałem, że bardzo mało tracę do czołówki mojej kategorii, więc podjąłem pogoń za pierwszym miejscem i na 2 km przed metą wyprzedziłem pierwszego zawodnika z mojej kategorii. Prowadzenie utrzymałem do samej mety." - o swojej służbie i udziałach w zawodach mówi st. szer. Dobosik.