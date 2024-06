Sukcesy elbląskich kajakarzy na ME juniorów i młodzieżowców

W weekend w Bratysławie odbyły się Mistrzostwa Polskich Juniorów i Młodzieżowców w kajakarstwie, w których udział brali elbląscy zawodnicy: Przemysław Rojek, Igor Komorowski, Mikołaj Kot, Julia Kot oraz Patryk Stasiełowicz.

- Największym sukcesem może pochwalić się Julia Kot, która zdobyła brązowy medal w konkurencji K1 1000 metrów juniorek. Jest to wyjątkowe osiągnięcie, ponieważ jest to pierwszy medal juniorski dla elbląskiego klubu, co stanowi ogromny powód do dumy dla zarządu klubu oraz kibiców - informuje UKS Silvant Kajak Elbląg.

Przemysław Rojek oraz Igor Komorowski zajęli odpowiednio 6. i 5. miejsce w finałach B na 1000 i 500 metrów. - Mimo że zabrakło im trochę szczęścia w półfinałach, obaj zawodnicy pokazali wysoki poziom i dają nadzieję na przyszłe sukcesy - uważa Wojciech Załuski, trener elbląskich kajakarzy. - Mikołaj Kot natomiast zajął 7. miejsce w konkurencji olimpijskiej K4 500 metrów. Jest to również dobry wynik, który daje wiele cennych lekcji, szczególnie dla zawodników oraz trenerów kadrowych.

Patryk Stasiełowicz na jedynce został zdyskwalifikowany, natomiast na C2 wraz z Partnerem kadrowym zajęli 8 miejsce w premiowanym finale.

- Jesteśmy w światowej czołówce, ale chcielibyśmy, aby wszyscy przywozili medale. Poziom jest bardzo wyrównany, dostaliśmy kubeł zimnej wody na głowę, z pewnością zrobimy analizę my jako trenerzy klubowi, ale również trenerzy kadrowi. Musimy wyciągnąć wnioski co zrobić, aby postawić tzw wisienkę na torcie. Hiszpania podniosła nasz poziom, ale aby wygrywać na świecie potrzebujemy kolejnego przemyślanego bodźca. Wspierajmy tych zawodników, to naprawdę wysoki poziom – komentuje Wojciech Załuski, trener elbląskich kajakarzy. - Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej.