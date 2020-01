Sukcesy łyżwiarek w Warszawie

Nowy rok kalendarzowy elbląscy łyżwiarze rozpoczęli od udziału w międzynarodowych amatorskich zawodach „Walley Cup 2020". 5 stycznia br. odbyła się dziesiąta edycja zawodów, w których udział wzięło ponad 100 amatorów z całej Polski i z zagranicy.

UKS Szóstkę reprezentowało pięć zawodniczek w dwóch kategoriach. Z niedzielnych zawodów ekipa wróciła aż z czterema medalami.

W kategorii wstępnej U9 (do 9 lat) z wielkim sukcesem wystartowała Dominika Bejerska zajmując I miejsce. W kategorii wstępnej U15 (od 13 do 15 lat) całe podium należało do UKS Szóstka z Elbląga. Klub reprezentowały cztery zawodniczki:

Martyna Miros – I miejsce, Urszula Łopacka – II miejsce, Aleksandra Kulesza – III miejsce, Weronika Dolega – V miejsce.

Opiekunem zawodników była Beata Kukowska, trenerka i prezes UKS Szóstka.

Gratulując osiągniętych w stolicy wyników, życzymy wszystkim zawodnikom powodzenia w kolejnych czekających ich w tym roku startach. Już wkrótce zawody w Toruniu - Mentor Torun Cup 2020. Powodzenia!