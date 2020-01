Sukcesy łyżwiarzy Orła Elbląg

W ubiegły weekend odbyły się Ogólnopolskie Zawody Rankingowe w short-tracku w Opolu. Startowało na nich 8 zawodników Orła Elbląg. W kategorii Juniorek C Ada Jażdżyńska zdobyła złoty medal zarówno na dystansie 1500, 500 jak i 1000m, dzięki czemu zajęła 1 miejsce w klasyfikacji końcowej.

W kategorii Juniorek D Martyna Górka zdobyła brązowy medal na 1000 m oraz srebrne na 500, 777 m, co uplasowało ją na 2 miejscu w klasyfikacji generalnej. W kategorii Juniorów D Jakub Olak zdobył srebrne medale na 1000, 500 m oraz brązowy na dystansie 777 m, dzięki czemu zajął 3 miejsce w wieloboju. W tej samej kategorii wiekowej Tymon Hryniewicz zdobył klasę sportową Kadet na dystansie 500 m z czasem 56,392. Swoje rekordy życiowe poprawili również: Zuzanna Rumak, Jakub Olak oraz Jędrzej Borowiecki. Do Elbląga zawodnicy short-tracku wrócili z medalami, życiówkami i nowymi doświadczeniami. Przed nami miesiąc ciężkich treningów przygotowujących nas do najważniejszych zawodów w sezonie dla Juniorów B, A - Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Tomaszowie Mazowieckim (8-9 lutego 2020).