Sukcesy Tomity

20 marca w Suchym Lesie odbył się XVIII Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo. Wzięli w nim udział judocy UKS Tomita Judo Elbląg: Sebastian Filipowicz, Dawid Romanowski oraz Hubert Soliwoda.

Największy sukces spośród trzech elbląskich reprezentantów odniósł — Sebastian Filipowicz, który walczył w kategorii do 73 kg. Stoczył on cztery zwycięskie walki z przedstawicielami Klubu Sportowego Wybrzeże, MKS Juvenia we Wrocławiu, UKS Judo w Mysłowicach oraz Kuma Judo w Warszawie.

Dawidowi Romanowskiemu udało się odnieść sukces na początku zawodów. Walczył w kategorii do 60 kg, swoją pierwszą walkę wygrywając z Igorem Borowskim z klubu UKS Judo Ikizama w Piasecznie, a następnie pokonując Jakuba Knycha z klubu UKS Hachi Judo z Warszawy. Ostatecznie przegrał z Mateuszem Langiem z klubu LKS Szubinianka, zajmując piąte miejsce.

Hubert Soliwoda zakończył swoją walkę o medal w bitwach eliminacyjnych w kategorii do 50 kg, przegrywając z Kacprem Kałkiem z klubu UKS Junior w Lipnie.