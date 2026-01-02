Święto judo w Elblągu na początek nowego roku

Podczas gdy większość osób dopiero wraca do codziennej rutyny po okresie świąteczno-noworocznym, setki judoków z Polski i zagranicy zamelduje się w Elblągu. Właśnie tutaj przez trzy dni (3-5.01) będą ćwiczyli pod okiem dwukrotnego mistrza olimpijskiego Waldemara Legienia. W Judo Camp Elbląg 2026 weźmie udział blisko 600 zawodników.

Organizowany w Elblągu od kilkunastu lat Judo Camp „Szlifujemy talenty – poszukujemy mistrza” to już sprawdzona marka w świecie polskiego judo. To intensywne treningi, a także unikalna okazja do wymiany doświadczeń między klubami, doskonalenia techniki pod okiem mistrzów oraz budowania formy na nadchodzący sezon startowy. Tegoroczny Camp odbędzie się w dn. 3-5 stycznia (sobota-poniedziałek) w hali sportowo-widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej 135. Uroczyste otwarcie zaplanowano na sobotę o godz. 10:30. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Elbląga Michał Missan, a wydarzenie organizowane jest przy wsparciu finansowym Miasta Elbląg.

Przez trzy dni od godzin porannych do wieczornych w hali przy. Al. Grunwaldzkiej będzie trenowało blisko 600 zawodników judo z Polski, Czech i Litwy.

- Trenerem prowadzącym konsultacje techniczne będzie sława polskiego judo, znakomity zawodnik i trener, dwukrotny mistrz olimpijski, Waldemar Legień. Do Elbląga przyjadą również inny znakomici judocy: Krzysztof Wiłkomirski obecny prezes Polskiego Związku Judo, a także Krzysztof Kamiński,– informują organizatorzy wydarzenia z Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpia Judo Elbląg.

Podczas Judo Campu odbędzie się również dedykowany moduł szkoleniowo-treningowy dla osób z niepełnosprawnościami (OzN) oraz dla trenerów i sędziów współpracujących z zawodnikami OzN. Uczestnicy modułu wezmą udział w specjalnych sesjach treningowych, konsultacjach technicznych i seminariach szkoleniowych. To będzie pierwsze w Polsce kompleksowe połączenie - duży międzynarodowy Judo Camp z pełnym programem szkoleniowym judo osób z niepełnosprawnościami.

Pobyt w Elblągu dla uczestników Judo Camp to również okazja do zwiedzenia miasta i poznania jego historii. W tym roku Miasto świętuje 780-lecie nadania prawa miejskich. Wydarzenie, które miało miejsce w 1246 roku, dało początki miejskiemu życiu, ukształtowało naszą tożsamość i położyło fundament pod rozwój Miasta. Rada Miejska ustanowiła 2026 r. Rokiem Obchodów 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich.

W trakcie Judo Camp zaplanowano również szkolenie sędziów i trenerów z zakresu przygotowanych zmian w przepisach dotyczących sędziowania walk. Szkolenie w Elblągu i on-line przeprowadzi dyrektor sędziów Polskiego Związku Judo Sławomir Kownacki.

Z kolei już 7 stycznia (środa) w tym samym obiekcie odbędzie się lekcja wychowania fizycznego, którą dla uczniów elbląskich szkół poprowadzi Waldemar Legień. Akcja organizowana wspólnie przez Elbląski Samorząd i UKS Olimpię Judo odbędzie się pod hasłem „Stop zwolnieniom z WF. Aktywni przez cały rok”.

Tego samego dnia w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 odbędzie się spotkanie dla nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, dyrektorów szkół i wszystkich zainteresowanych (początek o godz. 12). W ramach spotkania odbędą się dwa panele eksperckie na temat:

- promocja Elbląga przez sport (wiceprezydent Elbląga Piotr Kowal)

- wysiłek fizyczny a mechanizm chronicznego stresu (prof. dr hab. Radosław Laskowski oraz Waldemar Legień, dwukrotny mistrz olimpijski w judo)