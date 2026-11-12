Święto Niepodległości na sportowo. Rekord na pływalni i tłumy biegaczy

Ponad 2200 biegaczy na ulicach Elbląga i rekordowy wynik Pływackiej Sztafety Niepodległości – tak mieszkańcy uczcili 108. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W środę, 11 listopada, sportowe emocje towarzyszyły zarówno uczestnikom XII Elbląskiego Biegu Niepodległości, jak i osobom, które postanowiły dołożyć swoje metry do wspólnego wyniku na pływalni przy ul. Robotniczej. Nie zabrakło rywalizacji, wzajemnego dopingu i przede wszystkim radości ze wspólnego świętowania. Zobacz zdjęcia.

Trzy pętle dla Niepodległej

Tegoroczny XII Elbląski Bieg Niepodległości przyciągnął ponad 1200 dorosłych zawodników oraz 1000 najmłodszych uczestników. Centrum wydarzenia stanowiły okolice Placu Jagiellończyka, a start i meta Biegu Głównego znajdowały się na ul. Teatralnej. To właśnie stamtąd, po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego, biegacze wyruszyli na 10-kilometrową trasę prowadzącą ulicami Elbląga.

Do pokonania były trzy pętle po 3333 metry. Na trasie nie brakowało sportowej rywalizacji, ale też kibiców, którzy wspierali zawodników na kolejnych kilometrach. Jedni walczyli o miejsca na podium i rekordy życiowe, inni postawili przede wszystkim na aktywne uczczenie Narodowego Święta Niepodległości.

Najszybszym zawodnikiem tegorocznej edycji został Rafał Olkowski z Lidzbarka Warmińskiego, który pokonał dystans w czasie 33:04,52. Drugie miejsce zajął Arkadiusz Połeć z Rumi, a trzecie Mateusz Jankowski z Elbląga. Wśród kobiet zwyciężyła Martyna Waśniewska z Elbląga z wynikiem 37:46,40. Na kolejnych stopniach podium stanęły Ewelina Lahn z Charzykowych oraz Zuzanna Kuśnierek z Nowego Dworu Gdańskiego.

Tegoroczny Bieg Niepodległości miał również szczególne znaczenie dla kolekcjonerów biegowych medali. Na mecie na zawodników czekał czwarty i ostatni element medalowej układanki, tworzonej przez cztery tegoroczne biegi – Bieg Piekarczyka, 780 dla Elbląga, Bieg Nocny oraz Bieg Niepodległości. Ci, którzy zgromadzili wszystkie części, mogli wreszcie połączyć je w jedną całość, zyskując wyjątkową pamiątkę całego sezonu.

Najmłodsi również na starcie

Zanim do rywalizacji przystąpili dorośli, ul. Teatralną opanowali uczestnicy Małego Biegu Niepodległości. Na starcie pojawiło się 1000 dzieci, które mierzyły się z dystansami od 50 do 500 metrów, dostosowanymi do poszczególnych kategorii wiekowych.

Dla wielu młodych zawodników był to jeden z pierwszych kontaktów z atmosferą dużego wydarzenia sportowego. Nie brakowało emocji przed startem, dopingu rodziców i uśmiechów po przekroczeniu linii mety. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, który będzie przypominał o tegorocznym świętowaniu niepodległości.

Rekordowa Pływacka Sztafeta Niepodległości

Sportowe świętowanie odbywało się również w wodzie. Na pływalni przy ul. Robotniczej 68 uczestnicy Pływackiej Sztafety Niepodległości po raz kolejny połączyli siły, aby wspólnie pokonać jak największy dystans. W tej rywalizacji liczył się przede wszystkim wspólny cel. Każdy przepłynięty odcinek, niezależnie od długości, dokładał kolejne metry do końcowego rezultatu. W wydarzeniu mogli uczestniczyć zarówno doświadczeni pływacy, jak i osoby, które po prostu chciały aktywnie włączyć się w obchody Narodowego Święta Niepodległości. Efekt? Nowy rekord Pływackiej Sztafety Niepodległości – 295 100 metrów!

To wynik, za którym stoją wszyscy uczestnicy, ich zaangażowanie i wspólna determinacja. Kolejny raz pokazaliśmy, że sport potrafi łączyć ludzi, a indywidualny wysiłek może przełożyć się na imponujący rezultat całej grupy. Współorganizatorem wydarzenia była szkoła pływania Maluchy Pływają.

Dziękujemy za wspólne świętowanie!

Tegoroczne wydarzenia pokazały, że Narodowe Święto Niepodległości można obchodzić na wiele sposobów – również poprzez aktywność fizyczną. Jedni pokonywali kolejne kilometry na ulicach miasta, inni dokładali metry w basenie. Wszystkich połączyła chęć wspólnego świętowania i sportowa pasja.

Dziękujemy zawodnikom, najmłodszym uczestnikom, pływakom, kibicom, wolontariuszom, partnerom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację obu wydarzeń. Wasza obecność, energia i zaangażowanie sprawiły, że tegoroczne obchody niepodległości miały wyjątkowo aktywny charakter.

Do zobaczenia podczas kolejnych sportowych wydarzeń organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsorzy Strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Studio Łazienkowe Awangarda

Sponsorzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Centrum Handlowe Ogrody, Adastol producent mebli na wymiar, Okna Tufe

Partnerzy: Kwiaciarnia Zielony Gaj, Centrum Ubezpieczeń Expert, Nauka Jazdy Expert, Ubezpieczenia Expert, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

Organizatorzy Pływackiej Sztafety Niepodległości: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, Szkoła Pływania „Maluchy Pływają”