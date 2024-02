Szachowe grand prix w Elblągu już w ten weekend

W najbliższy weekend (2–3 marca) rozpocznie się cykl turniejów szachowych w ramach grand prix klubu szachowego E4 Elbląg!

Turnieje odbędą się w świetlicy przy SM Sielanka w Elblągu (ul. Płk Dąbka 64) w dniach 2–3 marca 2024 r.

W weekend obędą się łącznie aż 3 różne turnieje – dwa w ramach cyklu grand prix i dodatkowo turniej juniorski:

Turniej szachów błyskawicznych – sobota, godz. 9.00 (zapisy przez internet lub na sali gry do godz. 8.45). Turniej juniorski – dla dzieci i młodzieży (do VIII klasy podstawówki) – sobota od godz. 13.00 (zapisy przez internet lub na sali gry do godz. 12.45). Turniej szachów szybkich – niedziela, godz. 9.00 (zapisy przez internet lub na sali gry do godz. 8.45).

Poszczególne turnieje różnią się liczbą rund i tempem gry:

W szachy błyskawiczne (sobota) gramy 11 rund , tempem 5′+3″ (czyli 5 min na zawodnika + 3 sek. na posunięcie).

(sobota) gramy , tempem 5′+3″ (czyli 5 min na zawodnika + 3 sek. na posunięcie). Turniej juniorski ma dłuższe tempo: 25′+5″ (czyli 25 min na zawodnika + 5 sek. na posunięcie). Turniej ten liczy 7 rund .

ma dłuższe tempo: 25′+5″ (czyli 25 min na zawodnika + 5 sek. na posunięcie). Turniej ten liczy . W szachy szybkie (niedziela) gramy 9 rund, tempem 10′+5″ (czyli 10 min na zawodnika + 5 sek. na posunięcie).

Co ważne, turniej juniorski pozwala uzyskać kategorię szachową (V lub IV kategorię), a pozostałe dwa turnieje umożliwiają zdobywanie międzynarodowego rankingu FIDE.

Turnieje w szachach szybkich i błyskawicznych są częścią cyklu grand prix. Rozpocznie się on właśnie w ten weekend i będzie składał się łącznie z 8 turniejów (kolejne odbędą się w weekendy 6–7 kwietnia, 11–12 maja i 8–9 czerwca). Dla osób, które zajmą miejsca od I do V w klasyfikacji generalnej całego cyklu, przewidziane są puchary i dodatkowe nagrody finansowe.

Turnieje w szachach szybkich i błyskawicznych są otwarte dla wszystkich chętnych (i dzieci, i dorosłych), bez żadnych wymogów wiekowych, rankingowych itp. (nie trzeba mieć kategorii szachowej).

Z kolei turniej juniorski ma ograniczenie wiekowe – jest on skierowany do przedszkolaków oraz uczniów do VIII klasy podstawówki.

Turnieje organizuje klub szachowy E4 Elbląg oraz Stowarzyszenie Szachowe „Forteca”, powołane przez elbląskich miłośników szachów.

Koszt udziału w każdym z turniejów to 40 zł. Przewidziane są rabaty za udział w turniejach z cyklu grand prix, czyli w turniej sobotnim i niedzielnym (łącznie 60 zł).

Do turniejów można się zapisać na sali gry, ale zachęcamy do zgłoszeń przez serwis turniejowy ChessManager, ponieważ daje to pierwszeństwo udziału w przypadku przekroczenia limitu zawodników (60 osób na turniej):

Turniej szachów błyskawicznych (blitz) – sobota, godz. 9 –> link do zapisów. Turniej dla dzieci i młodzieży (do VIII klasy podstawówki) – sobota, godz. 13 –> link do zapisów. Turniej szachów szybkich (rapid) – niedziela, godz. 9 -> link do zapisów.

Wszystkich miłośników królewskiej gry zapraszamy na turnieje szachowe w najbliższy weekend!

W razie jakichkolwiek pytań organizatorzy służą wyjaśnieniami pod numerem telefonu 509-575-414.

Do zobaczenia przy szachownicy!