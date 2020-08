Szczypiorniści przygotowują się do sezonu

Jeszcze bez nazwy, za to w większości z zawodnikami ze 'starego' składu i pięcioma nowymi piłkarzami, elbląski zespół będzie próbował uplasować się w najlepszej czwórce I-ligowych rozgrywek w swojej grupie. Szczypiorniści wznowili treningi pod okiem trenera Grzegorza Czapli. Zobacz zdjęcia z zajęć.

Elbląscy piłkarze ręczni rozpoczęli treningi na początku sierpnia od zajęć indywidualnych. W zespole zaszło kilka zmian, drużynę opuściło pieciu zawodników: Bartłomiej Ławrynowicz, Bartosz Krawiec, Jakub Dąbrowski, Sebastian Ram oraz Kirył Bystrov. Kadrę uzupełnią młodzi, rokujący juniorzy z MKS Truso Elbląg: Norman Robak, Mikołaj Solecki, Joachim Kowalkowski i Mateusz Peret oraz Ukrainiec Vladimir Shupyk (mąż grającej w EKS Start Aliony Shupyk) - Mamy spore problemy finansowe, jak obecnie większość zespołów - powiedział Maciej Serafin. - Próbujemy łatać budżet jak możemy. Niestety opuścił nas sponsor tytularny Meble Wójcik Elbląg, któremu i tak jesteśmy bardzo wdzięczni za współpracę i wieloletni wkład w rozwój piłki ręcznej. Próbujemy ratować zespół tymi sponsorami, którzy są jeszcze z nami oraz pomocą z miasta, która niestety jest mniejsza niż miała być. Zdajemy sobie sprawę, że jakbyśmy teraz odpuścili, to męska piłka ręczna w Elblągu by zniknęła i pewnie by już nie udało się jej odbudować. Nie wiemy jeszcze jaką nazwę będzie nosiła drużyna, przed nami długie rozmowy na ten temat. Do 28 sierpnia musimy się określić, bo do tego czasu trwa proces licencyjny. Do wszystkiego nastawiamy się optymistycznie. Chcemy za wszelką cenę móc grać w I lidze i mamy nadzieję, że ona w ogóle ruszy - podsumował prezes zespołu Maciej Serafin.

Zmiany nastąpiły w samej lidze. Do tej pory męskie rozgrywki I-ligowe były podzielone na trzy grupy, a od sezonu 2020/2021 mają być cztery. Do ligi zgłosiły się 44 zespoły. ZPRP podzielił je według kryterium geograficznego na cztery jedenastodrużynowe grupy. To rozwiązanie ma ograniczyć koszty podróży w dobie pandemii. Prawo awansu do Superligi wywalczy najlepsza drużyna w turnieju z udziałem czterech mistrzów. Elbląski zespoł zagra w grupie A razem z następującymi drużynami: USAR Kwidzyn, Tytani Wejherowo, Warmia Energa Olsztyn, MKS Grudziądz, Gwardia Koszalin, SMS ZPRP Gdańsk, SMS ZPRP Kwidzyn, Sokół Porcelana Lubiana Kościerzyna, MKS Nielba Wągrowiec i SPR GKS Żukowo.

- Związek postanowił zrobić cztery grupy, z których wyłoni się tak jakby grupa centralna, pół profesjonalna, zaplecze superligi. Na pierwszym spotkaniu powiedziałem zawodnikom, że celem naszego zespołu jest znalezienie się w najlepszej czwórce. Mamy taką grupę, że powinniśmy powalczyć o ten cel - dodał prezes drużyny.

Skład zespołu na sezon 2020:2021:

Adam Nowakowski, Kacper Sparzak, Kacper Reseman, Dominik Jaworski, Rafał Stępień, Kamil Karczewski, Piotr Budzich, Adam Załuski, Dariusz Murawski, Dominik Pałasz, Maksymilian Chyła, Wojciech Kowszuk, Michał Sucharski. Norman Robak, Mikołaj Solecki, Joachim Kowalkowski, Mateusz Peret i Vladimir Shupyk. Z Damianem Nowakiem trwają jeszcze rozmowy.

Elblążanie ligowe zmagania rozpoczną w weekend 19-20 września pojedynkiem z USAR Kwidzyn na własnym parkiecie.