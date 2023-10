Szczypiorniści Silvanta gromią na inaugurację

Piłkarze ręczni Silvant Handball Elbląg rozpoczęli II-ligowe rozgrywki od wysokiego zwycięstwa. Elblążanie pokonali w Gdańsku młodych zawodników SPR Wybrzeża II różnicą aż dwudziestu dwóch bramek (44:22).

Drużyna Silvant Handball zgłosiła się do rozgrywek II ligi i zapowiedziała, że ich celem jest awans. W grupie, w której gra elbląski zespół, jest w sumie dziewięć zespołów i wydaje się, że że nasza drużyna ma spore szansę na spełnienie swoich przedsezonowych założeń. Na inaugurację rozgrywek podopieczni Damiana Malandy i Mikołaja Kupca zmierzyli się na wyjeździe z SPR Wybrzeżem II Gdańsk, w którym grają młodzi adepci szczypiorniaka.

Początek spotkania nie zapowiadał wysokiego zwycięstwa elblążan. Co prawda prowadzili od pierwszych minut, jednak gdańszczanie starali się nie ustępować im kroku i w 9. minucie na tablicy wyników było 4:5, Gdy kilka minut później różnica wynosiła dwa gole, o przerwę poprosili trenerzy Silvanta. Po przerwie, elblążanie zmuszeni byli grać w podwójnym osłabieniu, jednak nie tracili wtedy bramek, a wręcz przeciwnie, udało m się dorzucić dwie. Warto nadmienić, że dobrze między słupkami spisywał się Mateusz Plak. Przewaga przyjezdnych mogłaby być większą, jednak kilkukrotnie oddali niecelne rzuty. W 21. minucie było 9:13. Ostatnie minuty pierwszej połowy to zdecydowana dominacja elblążan, którzy rzucili siedem bramek, a stracili tylko jedną i na przerwę zeszli prowadząc 21:10.

Po zmianie stron przyjezdni nadal prezentowali się dużo lepiej od gdańszczan. Trafiali do bramki seryjnie, a rywale raz na kilka minut przedzierali się przez defensywę. W 38. minucie przewaga Silvanta urosła do osiemnastu goli i mecz był już w zasadzie rozstrzygnięty. Zawodnicy Wybrzeża próbowali niwelować straty i udało im się dorzucić kilka bramek. Elbląscy trenerzy rotowali składem, na boisku pojawili się praktycznie wszyscy zawodnicy wpisani do protokołu meczowego. Mecz zakończył się wynikiem 22:44.

SPR Wybrzeże II Gdańsk - Silvant Handball Elbląg 22:44 (10:21)

Silvant: Plak M., Szaro - Ściesiński 7, Solecki 6, Nowakowski 6, Robak 5, Kurowski 4, Laskowski 4, Sparzak 4, Heyda 3, Błaszkiewicz 2, Spicha 2, Lewandowski 1, Peret, Załuski, Kupiec.

7 października o godz. 17 w hali przy ul. Kościuszki elblążanie zagrają pierwszy mecz przed własną publicznością, a ich rywalem będzie MKS Handball Czersk. Zespół zaprasza do hali już od godz. 13, bowiem przed meczem będzie można wziąć udział w festynie dla sympatyków piłki ręcznej.