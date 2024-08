Sześć wydarzeń w siedem dni

Przed nami kolejny tydzień rozmaitych imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Dzieje się bardzo dużo, więc nie traćmy czasu i przejdźmy do meritum!

Nocna wycieczka rowerowa (wtorek, 20 sierpnia, 20:00)

Tym razem zapraszamy na nocne pedałowanie po zachodzie słońca. Będzie to około 47-kilometrowa wycieczka do Tolkmicka na tamtejszą wieżę widokową, a jeśli pogoda pozwoli, to zobaczymy z niej panoramę Zalewu Wiślanego. Zbiórka na pętli przy ul. Ogólnej o 20:00.

Nocny turniej w koszykówkę 3x3 (środa, 21 sierpnia, 19:00)

Prawdziwa gratka dla fanów koszykówki. Na Torze Kalbar przygotujemy dla Was specjalną oprawę świetlną, która nada koszykarskim rozgrywkom wyjątkowego klimatu. Zapisy na turniej w towarzystwie zachodzącego słońca odbędą się około pół godziny przed startem. Dla trzech najlepszych ekip przygotowane będą pamiątkowe medale i statuetki.

Wycieczka kajakowa (czwartek, 22 sierpnia, 17:00)

To już ostatnia, wakacyjna eskapada po rzece Elbląg. Razem z przewodnikiem PTTK zasiądziemy w kajakach i odwiedzimy kilka ciekawych miejsc, niedostępnych z poziomu lądu. Informacja o zapisach ukaże się wkrótce na mediach społecznościowych MOSiR.

Poznajemy techniki survivalu (czwartek, 22 sierpnia, 17:00)

Jak rozpalić ogień bez pomocy zapałek? Jak bezpiecznie przetrwać noc w środku lasu? Na te oraz inne pytania odpowiemy wspólnie z instruktorem techniki survivalu, który podczas zajęć zdradzi nam kilka przydatnych informacji na temat sztuki przetrwania. Zbiórka uczestników przy muszli koncertowej w Bażantarni.

Wyścig Smoczych Łodzi (sobota, 24 sierpnia, 10:00)

Elbląskie Święto Chleba oznacza, że pomiędzy mostami Wysokim i Niskim zobaczymy rywalizację smoczych łodzi. Kolejna, XII edycja, osiągnęła już komplet 18 drużyn, w składzie których zobaczymy 10 zawodników i dobosza dyktującego tempo. Nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić do kibicowania i emocjonowania się wyścigami!

Siatkarski turniej na piasku (niedziela, 25 sierpnia, 10:00)

Znamy już zwycięzców Pucharu Prezydenta Miasta Elbląg, a teraz poznamy triumfatorów Pucharu Dyrektora MOSiR. Na boisku Grupy Wodnej (ul. Wybrzeże Gdańskie) zobaczymy 16 zespołów, składających się z duetów. Zapisy prowadzone są przez formularz Google do 22 sierpnia lub do osiągnięcia limitu drużyn. Trzymajmy kciuki za dobrą pogodę i do zobaczenia!

Strefa gier i rolkowisko na Helenie (pon.-pt., 9:00-19:00)

Od poniedziałku do piątku na Lodowisku Helena czekają na was atrakcje – cymbergaj, stoły do tenisa stołowego i piłkarzyków oraz trampoliny. Ponadto do Waszej dyspozycji pozostaje rolkowisko, które wymaga od Was jedynie posiadania rolek lub wrotek (brak wypożyczalni). We wtorki i czwartki rusza Akademia z UKS Szóstak, czyli nauka jazdy na rolkach. W te dni spotkania rozpoczynają się o 17:00.

Biegamy z Bartnicki Team (pon., śr., pt., 18:30)

Grupa miłośników biegania w terenie zaprasza na darmowe treningi. Spotykamy się trzy razy w tygodniu, a miejscem zbiórki jest Muszla Koncertowa w Bażantarni. Pamiętajcie, aby zabrać ze sobą dużo pozytywnej energii i wygodny, sportowy strój.

Wszystkie wydarzenia i zajęcia w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em” są bezpłatne.

Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi szczegółami i nie ominąć żadnego wydarzenia. Właśnie na Facebooku i Instagramie będziemy również publikować fotogalerie, a na Tik Toku filmiki. Szczegółowy program Wakacji Z MOSiR-em dostępny jest TU.