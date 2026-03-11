Szesnastka piłkarskim mistrzem

W turnieju futsalowym elbląskich szkół podstawowych, w ramach XXXX Międzyszkolnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, poznaliśmy najlepszą trójkę zespołów. Mistrzem została reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 16.

W rywalizacji wzięło udział kilkanaście elbląskich szkół. Do finałów awansowało 6 ekip. W grupie finałowej SP 16 zdobyło komplet punktów. Na drugim miejscu znalazła się SSP 3, natomiast brązowe medale przypadły SP 1.

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny otrzymują medale.

Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.