Szkoły rywalizowały w „lekkiej\"

To był intensywny maj, w sportowych rozgrywkach szkolnych. Młodzież rywalizowała w różnych odmianach lekkiej atletyki, w ramach XL Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2025/26. Za nami zawody w trójboju oraz indywidualne zmagania uczniów w poszczególnych konkurencjach. Wszystkim najlepszym wręczono medale. Zobacz zdjęcia.

W trójboju dziewczęta i chłopcy zmierzyli się , startując w 5-osobowych zespołach, reprezentujących każdą ze zgłoszonych szkół. Wszyscy próbowali zająć jak najwyższe miejsce w biegu na 60 m, rzucie piłeczką palantową oraz w skoku w dal.

Klasyfikacja dziewcząt: 1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3, SP 16, Zespół Szkół Pijarów.

Klasyfikacja chłopców: SSP 3, SP 11, SP 1

W zawodach indywidualnych w lekkiej atletyce, odbyły się dwie sesje. Najpierw wystartowali młodsi uczniowie, od klas VI. Jednak niekorzystna pogoda sprawiła, że rozegrano tylko 4 konkurencje. U dziewcząt bieg na 600 m, skok w dal i rzut piłeczką palantową. U chłopców tylko bieg na 1000 m. Wyniki tutaj.

Natomiast w pełni udała się impreza dla klas VIII i młodszych. Prawie 200 zawodniczek i zawodników rywalizowało w biegach na 4 dystansach: 100, 300, 600 i 1000 m oraz w sztafecie 4x100 m. Oprócz tego w skoku w dal, w pchnięciu kulą i skoku wzwyż. Wyniki indywidualne tutaj.

Klasyfikacja szkół wśród dziewcząt: 1. SSP 3, 2. SP 11, SP 15

Klasyfikacja szkół wśród chłopców: 1. SSP 3, 2. SP 16, 3. SP 15

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny otrzymują medale.

