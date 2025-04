Szósta Spartakiada Szkół Elbląskich w biegu na orientację

W Parku Dolinka w niedzielę, 27 kwietnia o godz. 16. spragnieni zawodów na orientację zawodnicy rozpoczęli rywalizację w I rundzie VI Spartakiady, gdzie są także kategorie dla dorosłych oraz rodzin. Pogoda była wymarzona. Zjawiło się około 120 uczestników.

Był to praktycznie bieg /marsz/ sprinterski gdzie do zaliczenia było 15 dla szkół i 25 punktów kontrolnych dla dorosłych. Mapa była w bardzo dużej skali, 1 : 3000. Wyniki były praktycznie od ręki. Gwarantował to SPORT-IDENT czyli elektroniczny pomiar czasu. Zawody przebiegły w bardzo miłej atmosferze. Wyniki były następujące:

Kategoria SP – dziewczęta-klasa I-IV

1. Kornelia SEKUŁA -SSP- nr 3

Kategoria SP – chłopcy-klasa I-IV

1. Ksawer CZERKAWSKI -SP nr 18

Kategoria SP – dziewczęta-klasa V-VIII

1. Julia FIEDOROWICZ -SSP nr 3

Kategoria SP – chłopcy-klasa V-VIII

1. Oliwier WOJDON -SP nr 1

Kategoria SSP – chłopcy-

1. Artur BARAŃSKI -II LO

Kategoria OPEN –kobiety

1. Anna LIŚKIEWICZ -BRANIEWO

Kategoria OPEN –mężczyźni

1. Daniel KOKŁOWSKI – ELBLAG

Kategoria rodzinna:

1. Rodzina CZERKAWSKICH

2. Rodzina JAKSZEWICZÓW

3. Rodzina SEKUŁÓW

Startowało 29 rodzin czyli został wyrównany rekord z ubiegłego roku z Parku Modrzewie. Wszystkie dzieci i młodzież otrzymały słodycze i napój, a każdy mógł wylosować atrakcyjne upominki o zadbała niezawodna Janka Banach z EKO GRYF. Trasy zaprojektował i zbudował nasz super organizator Krzysztof Banach. Organizatorzy dziękują Prezydentowi Elbląga za wsparcie finansowe spartakiady. Pozostały jeszcze trzy rundy. Najbliższa odbędzie 15 czerwca br. w Bażantarni. Serdecznie zapraszamy, Więcej informacji na naszej stronie internetowej: ekogryf.pl i Facebooku.

Do zobaczenia na zawodach!