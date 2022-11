Szybko uczcili niepodległość

Grzegorz Kujawski wśród mężczyzn i Beata Niemyjska wśród kobiet zwyciężyli w VIII Biegu Niepodległości w Elblągu. Zawody były jednym z elementów obchodów przypadającego dziś Święta Niepodległości.

Już po raz ósmy w Elblągu odbył się Bieg Niepodległości. W biegu głównym na dystansie 10 kilometrów rywalizował ponad 400 zawodników i 31 sztafet. Celem była przede wszystkim dobra zabawa i miłe spędzenie czasu. Niektórzy biegacze, pytani przez nas przed biegiem, wspominali też o chęci sprawdzenia się i poprawienia rekordu życiowego.

Zawodnicy mieli do pokonania trzy pętle po Starym Mieście i okolicach, każda o długości 3333 metry. Start i metę zlokalizowano na ulicy Wodnej przy Galerii EL.

Walka o zwycięstwo była niezwykle zacięta. Pierwsze okrążenie „łeb w łeb“ pokonali Grzegorz Kujawski i Damian Błaut, którzy potrzebowali na to niecałych 10 i pół minuty. I to między tą dwójką rozstrzygnęła się walka o zwycięstwo. Na drugim okrążeniu Grzegorz Kujawski zdołał oderwać się od rywala, na końcu drugiego kółka miał 30 - 40 metrów przewagi i przez resztę dystansu kontrolował przebieg wydarzeń. Zawodnik LKS Ziemi Puckiej dystans 10 kilometrów pokonał w czasie 31:48.55 minut wyprzedzając Damiana Błauta o 10,04 sekundy. Trzeci na mecie zameldował się Miłosz Tomaszewski z Torunia (32:05.21 minuty). - Bardzo dobrze mi się biegło. Zawsze bardzo chętnie uczestniczę w takich przedsięwzięciach. W tym tygodniu jestem na roztrenowaniu, ale jeszcze udało mi się wykrzesać trochę siły. Chciałem trzymać się w czołówce i zaatakować na końcu. Natomiast czułem się na tyle dobrze, że już w końcówce pierwszego okrążenia objąłem prowadzenie i kontrolowałem co się dzieje z rywalami - mówił Grzegorz Kujawski.

Wśród kobiet trasę 10 kilometrów najszybciej pokonała Beata Niemyjska. Pewną ciekawostka jest fakt, że zawodniczka Zantyru Sztum w elbląskim Biegu Niepodległości triumfowała już w edycjach w 2021 i 2019 roku. W tym roku biegaczka dystans 10 km pokonała w czasie 36:01.97 minuty i tym samym poprawiła czas z dwóch ostatnich lat. - Bardzo przyjemny bieg, co prawda kostka trochę utrudniała, ale biegło się naprawdę fajnie. Dużo osób, to zawsze ułatwia i napędza. Przygotowuję się do przełajowych mistrzostw Polski i dzisiejszy bieg był dla mnie takim sprawdzianem i przetarciem. Przede wszystkim nie chciałam „zajechać“ organizmu, to miał być luźny bieg. Najbardziej cieszy mnie czas, bo to moja „życiówka“ - tak Beata Niemyjska cieszyła się na mecie.

Najszybszy z elblążan był Krzysztof Kluge, który na mecie pojawił się jedenasty.

Przed biegiem główny, w Małym Biegu Niepodległości rywalizowały dzieci.

Szczegółowe wyniki dostępne są tutaj.

Wyniki VIII Biegu Niepodległości:

Mężczyźni: 1) Grzegorz Kujawski (31:48.55), 2) Damian Błaut (31:58.59), 3) Miłosz Tomaszewski (32:05.21)

Kobiety: 1) Beata Niemyjska (36:01.97), 2) Natalia Ruchlewicz (39:51.71), 3) Anna Koziarska (40:44.58)