Tańce w rytmie disco

Jesień w Elblągu przyniesie wiele tanecznych emocji! W 8 listopada 2025 roku Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" stanie się miejscem rozgrywania Pucharu Polski Stage Dance i Disco Dance. Przygotujcie się na niezapomniane występy w stylach modern, showdance, jazz, i disco-dance.

Wydarzenie to, to doskonała okazja do zobaczenia najlepszych tanecznych talentów ale także możliwość delektowania się niesamowitym poziomem współzawodnictwa.



Będzie to wyjątkowa okazja dla widzów aby poczuć na własnej skórze energię i adrenalinę sportowego tańca na najwyższym poziomie. Zapraszamy na trybuny, by razem przeżywać te magiczne chwile!



Puchar Polski Stage Dance i Disco Dance

sala widowiskowo-sportowa CSE "Światowid" w Elblągu

8.11.2025 l w godz. 10 -19

Bilety na trybuny - 40 zł /os (dzieci do 6 roku życia wchodzą za darmo)