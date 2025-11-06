UWAGA!

----

Tańce w rytmie disco

 Elbląg, Tańce w rytmie disco

Jesień w Elblągu przyniesie wiele tanecznych emocji! W 8 listopada 2025 roku Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" stanie się miejscem rozgrywania Pucharu Polski Stage Dance i Disco Dance. Przygotujcie się na niezapomniane występy w stylach modern, showdance, jazz, i disco-dance.

Wydarzenie to, to doskonała okazja do zobaczenia najlepszych tanecznych talentów ale także możliwość delektowania się niesamowitym poziomem współzawodnictwa.
      
       Będzie to wyjątkowa okazja dla widzów aby poczuć na własnej skórze energię i adrenalinę sportowego tańca na najwyższym poziomie. Zapraszamy na trybuny, by razem przeżywać te magiczne chwile!
      
       Puchar Polski Stage Dance i Disco Dance
       sala widowiskowo-sportowa CSE "Światowid" w Elblągu
       8.11.2025 l w godz. 10 -19
       Bilety na trybuny - 40 zł /os (dzieci do 6 roku życia wchodzą za darmo)

CSE Światowid

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 