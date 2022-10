Tancerze na igrzyskach olimpijskich

Dziś (7 października) w Elblągu rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Tańca. Jedną z atrakcji będzie pokaz breakingu - tańca, który od grudnia 2020 r. jest dyscypliną olimpijską.

W grudniu 2020 r. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że breaking (rodzaj tańca) został oficjalnie włączony do programu igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 r. W marcu tego roku taniec uzyskał prawa polskiego związku sportowego. Polski Związek Sportu Tanecznego jest członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. - Przygotowaliśmy niespodziankę dla widzów „Baltic Cup“. Odbędzie się pokaz w formie bitew tanecznych przygotowanych m. in. przez członków kadry narodowej breakingu, którzy przygotowują się do mistrzostw świata w Seulu. Później wezmą udział w mistrzostwach Europy, które odbędą się w Manchesterze. - mówiła Magdalena Czarnocka - Kaptur, wiceprezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego na dzisiejszym briefingu prasowym. - Chcemy przybliżyć breaking, nową dyscyplinę olimpijską, naszej publiczności. Chcemy pokazać na czym ona polega, w jaki sposób rozgrywane są zawody.

W sobotę na parkiecie zaprezentują się dwie tancerki i dwóch tancerzy. Dziś (7 października) w centrum Spotkań Europejskich „Światowid“ odbędą się także warsztaty breakingu prowadzone przez Arianę Kubik znaną także jako Ari..

O mistrzostwo świata

W ramach XXII Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup“ odbędą się Mistrzostwa Świata U-21 w tańcach standardowych. - O tytuł mistrza świata będzie rywalizować 60 par z 25 krajów - mówił Antoni Czyżyk, prezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego.

Podczas Baltic Cup będzie można podziwiać występu około 400 par z 32 krajów, w tym rzadko oglądane w Elblągu pary z Hongkongu, Chin, Malezji. - To ścisła światowa czołówka. To mistrzowie i wicemistrzowie swoich krajów. Przed elbląską publicznością zaprezentują się też pary gwiazdkowe, ze ścisłej czołówki rankingu - mówi Magdalena Czarnocka - Kaptur.

. Swoje umiejętności zaprezentuje też elbląska formacja standardowa Jantar, która przygotowuje się do startu w mistrzostwach świata w Niemczech.

