MFT Baltic Cup rozpoczyna się już w piątek

Od jutra Elbląg znów stanie się stolicą tańca – przed nami 22. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup” oraz Mistrzostwa Świata Par Standardowych u-21. Festiwal ten to nie tylko zmagania taneczne najlepszych par z Polski, ale w tym roku także rywalizacja najlepszych na świecie tancerzy młodego pokolenia!

- Tegoroczny Festiwal rozpocznie się już jutro, 7 października i potrwa przez trzy dni. Jak do tej pory chęć wzięcia udziału w turnieju zgłosiło około 400 par. Zmagania taneczne oceniać będzie międzynarodowe jury – mówi Magdalena Czarnocka-Kaptur, zastępca dyrektora Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – Niewątpliwie ogromną atrakcją tegorocznej imprezy będą Mistrzostwa Świata Par Standardowych u-21. Organizacja tak wysokiej rangi turnieju w Elblągu świadczy o tym, że jesteśmy doceniani przez Światową Federację Tańca Sportowego, a my co roku udowadniamy, że warto nam zaufać – dodaje Magdalena Czarnocka-Kaptur.

Taneczne Mistrzostwa Świata w Elblągu!

Już w najbliższą sobotę 8 października w naszym mieście odbędą się także Mistrzostwa Świata Par Standardowych u-21. W Mistrzostwach udział weźmie blisko 60 par tanecznych z 23 krajów. Mistrzostwa Świata Par Standardowych u-21 zapowiadają się bardzo emocjonująco. Zawodnicy, których w najbliższy weekend zobaczymy w Elblągu za kilka lat stanowić będą ścisłą światową czołówkę taneczną! Warto dodać, że Mistrzostwa, które odbędą się w Elblągu są najważniejszym tanecznym wydarzeniem tego roku!

To jednak nie koniec niespodzianek. Zapraszamy także do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach breakingu z Adamem Stefańskim znanym jako „Hefo", które odbędą się 7 października 2022 w godzinach 17:30 - 19:00 na sali widowiskowo-sportowej CSE „Światowid" w Elblągu (więcej informacji na stronie). Specjalny pokaz breakingu planowany jest natomiast na sobotę wieczór. Wtedy to podczas gali finałowej będzie można zobaczyć w akcji absolutnych mistrzów tej odmiany tańca. Emocji z pewnością dodaje fakt, że od 2024 roku breaking będzie nową dyscypliną sportową na Igrzyskach Olimpijskich.

Program Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup” oraz Mistrzostw Świata Par Standardowych u-21 jest dostępny na stronie.

Zapraszamy do uczestnictwa w tym niezwykle efektownie i emocjonująco zapowiadającym się tanecznym święcie!

Bilety można nabyć:

• online

• w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30. W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

• w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid" w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Organizatorem MFT „Baltic Cup” oraz Mistrzostw Świata Par Standardowych u-21 jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu; współorganizatorem: Stowarzyszenie Jantar Elbląg

Patronat Honorowy:

- Minister Kamil Bortniczuk, Ministerstwo Sportu i Turystyki

- Gustaw Marek Brzezin, marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

- Witold Wróblewski, prezydent Miasta Elbląg

22 edycję Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup” oraz Mistrzostwa Świata Par Standardowych u-21 dofinansowano ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.

Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl