Taneczne awanse wychowanków klubu Jantar

Kolejny owocny weekend dla tancerzy EKT Jantar. 28-29.11.2020 zawodnicy z Elbląga brali udział w Mistrzostwach Polski FTS Dzieci Junior I - Akademickich Mistrzostwach Polski oraz w OTTS o Puchar Burmistrza Ciechocinka.

Z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, zmagania odbywały się bez udziału publiczności. W trakcie tych rywalizacji wyłoniły się awanse. Krystian Dolegała i Nikola Knyszyńska w stylu latynoamerykańskim awansowali do klasy B, zaś Marceli Józefowicz i Patrycja Jankowska w stylu latynoamerykańskim awansowali do klasy C.

Gratulujemy.

Ciechocinek - 28.11.2020 - Mistrzostwa Polski FTS Dzieci Junior I - Akademickie Mistrzostwa Polski

MP Juniorzy 10 tańców

6. Józefowicz Marceli/Jankowska Patrycja

15. Żmijewski Marcel/Ciechorska Michalina

16. Jezierski Błażej/Cybulska Malwina

19. Woliński Bartosz/Konarzewska Maja

25. Sokół Tomasz/Wasiłyszyn Kornelia

MP Dzieci 8 tańców

6. Śliwa Konrad/Buczek Hanna

14. Panek Adam/Rosenkiewicz Julia

Akademickie MP dorośli ST:

8. Ślusarski Grzegorz/Karpińska Paulina

13. Ryński Remigiusz/Kędzierska Klaudia

Ciechocinek - 29.11.2020 - OTTO o Puchar Burmistrza Ciechocinka

Elbląski Klub JANTAR miał jak zwykle godnych reprezentantów, którzy zajęli następujące miejsca:

2 miejsce Śliwa Konrad/Buczek Hanna w kategorii 10-11 E kombinacji 6 tańców.

4 miejsce Wacławski Damian/Sroka Wiktoria w kategorii 12-13 E kombinacji 8 tańców.

W kategorii 12-13 C w obu stylach miejsce 1 zajęli Józefowicz Marceli i Jankowska Patrycja i awans do klasy C - wielkie gratulacje. Na 5 miejscu w tej samej kategorii również w obu stylach uplasowali się Jezierski Błażej i Cybulska Malwina, a na miejscu 8 Woliński Bartosz i Konarzewska Maja.

W kategorii 12-13 C w stylu latynoamerykańskim miejsce 4 zdobyli Żmijewski Marcel i Ciechorska Michalina.

Śliwa Konrad oraz Buczek Hanna zajęli 2 miejsce w kategorii 10-11 D w obu stylach.

12-13 D/ST

2. Wiśniewski Krzysztof/Bieraga Zofia

3. Waruszewski Tymon/Dobrowolska Marta

5. Żmijewski Marcel/Ciechorska Michalina

6. Sokół Tomasz/Wasiłyszyn Kornelia

12-13 D/LA

2. Żmijewski Marcel/Ciechorska Michalina

5. Sokół Tomasz/Wasiłyszyn Kornelia

7. Wiśniewski Krzysztof/Bieraga Zofia

8. Waruszewski Tymon/Dobrowolska Marta

14-15 B/ST

2. Zieliński Jakub/Nycnerska Olga

14-15 B/LA

2. Zieliński Jakub/Nycnerska Olga

pow. 15 C/LA

3. Dolegała Krystian/Knyszyńska Nikola - klasa B - GRATULACJE!

pow. 15 B/ST

5. Dolegała Krystian/Knyszyńska Nikola

Juniorzy Starsi OPEN/ST

3. Zieliński Jakub/Nycnerska Olga

Juniorzy Starsi OPEN/LA

2. Zieliński Jakub/Nycnerska Olga

Przygotowania tancerzy dofinansowane ze środków Gminy Miasta Elbląg w ramach zadania "Szkolenia zawodników Elbląskiego Klubu Tańca Jantar" oraz z zadania "Upowszechnianie tańca wśród dzieci i młodzieży.