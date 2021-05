Taniec i emocje - Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego „Jantar”

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza 6 czerwca na Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego "Jantar 2021". Młodzi tancerze z całego kraju walczyć będą o punkty, które pozwolą im podwyższać kategorie taneczne.

Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego „Jantar” organizowany jest co roku w kwietniu, z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca. Niestety ze względu na pandemię COVID-19 turniej przełożyliśmy na czerwiec. Mimo to cieszymy się, że turniej dojdzie do skutku – mówią organizatorzy z CT „Promyk”.

Organizacja turniejów dla naszych tancerzy to niesamowita przestrzeń do zdobycia turniejowego doświadczenia i zmierzenie się z tancerzami zrzeszonymi w klubach z całej Polski.

Turniej jest także niepowtarzalną szkołą tolerancji i nauki radzenia sobie ze stresem. To także okazja do poznania nowych kroków i technik nabycia ogłady tanecznej –zapewniają organizatorzy Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego "Jantar 2021".

Turniej „Jantar 2021” ma charakter punktowy, dzięki czemu każda para ma szansę nie tylko na podium, ale też na zdobycie punktów w ogólnej klasyfikacji i podwyższenia klasy tanecznej. Wszystkie pary prezentują się przed 7-osobową komisją sędziowską, która ocenia technikę, a także wyraz artystyczny tancerzy. Zawody są również ciekawym wydarzeniem dla publiczności.

- Po tak długim okresie lockdownu, podczas którego nie organizowano imprez dla publiczności, liczymy, że Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego „Jantar 2021” spotka się z przychylnością widzów na trybunach – dodają organizatorzy.

Uczestnicy będą prezentować umiejętności w kombinacji tańców standardowych i latynoamerykańskich oraz oddzielnie w stylach.

Klasa w tańcach standardowych, energia tańców latynoamerykańskich, przepych w strojach, makijażach to wszystko nadaje zawodom charakter widowiska – mówią organizatorzy. – Podczas turniejów dostrzec można progres umiejętności par tanecznych, jaki osiągają one poprzez trenowanie tańca – są to m.in. prosta i zgrabna sylwetka, giętkość i zwinność ciała oraz lekkość ruchu.

Zawody rozpoczynają się o godz. 10:30 i realizowane będą w podziale na cztery bloki. Ostatni blok, w którym zaprezentują się najbardziej doświadczeni zawodnicy wystartuje o godz. 17:00. Turniej odbędzie się w CSE „Światowid” w Elblągu na sali sportowo-widowiskowej

Organizatorzy: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Stowarzyszenie "Jantar"