To był taneczny weekend w Światowidzie

Miniony weekend w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu upłynął pod znakiem tańca. Przez trzy dni - od piątku do niedzieli - scena, parkiet i widownia wypełniały się emocjami, muzyką oraz energią uczestników trzech dużych wydarzeń tanecznych: Pokazowego Turnieju Tańca „Bażant”, Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego „POMOSTY” oraz jubileuszowych 25. Ogólnopolskich Konfrontacji Tanecznych.

Taneczny maraton rozpoczął się w piątek od turnieju „Bażant”, podczas którego swoje umiejętności prezentowali tancerze związani z Centrum Tańca „Promyk”. Była to okazja do zaprezentowania efektów całorocznej pracy i zdobywania kolejnych scenicznych doświadczeń.

Sobotę zdominowały „POMOSTY” - Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego, który zgromadził pary taneczne z różnych części kraju. Tegoroczna edycja pokazała, że taniec nie zna wieku. Szczególne zainteresowanie wzbudziła para seniorów z Międzyzdrojów - partnerka miała 72 lata, a partner 80 lat. Ich występ był dowodem na to, że pasję do tańca można rozwijać przez całe życie. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem środowiska senioralnego.

Finałem weekendu były 25. Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne. Na scenie zaprezentowali się soliści, duety, mini formacje i formacje reprezentujące różne style taneczne. Jubileuszowa edycja ponownie przyciągnęła setki młodych tancerzy oraz liczną publiczność.

Przez cały weekend w CSE „Światowid” panowała wyjątkowa atmosfera. Wypełnione widownie, emocjonujące prezentacje i ogromne zaangażowanie uczestników sprawiły, że Elbląg na trzy dni stał się stolicą tańca. Łącznie na parkiecie zaprezentowało się blisko 2000 tancerzy.

Taneczny weekend po raz kolejny potwierdził, że wydarzenia organizowane przez CSE „Światowid” od lat przyciągają uczestników z całej Polski i niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem publiczności.