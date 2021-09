To były aktywne Wakacje z MOSiR-em

Efektowny Skate Park Show, emocjonujące turnieje streetballa czy siatkówki plażowej, a także rzadko spotykany Aquathlon czy podjazd Góralem na Chrobrego - to tylko niektóre z wielu bezpłatnych imprez sportowych, zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu podczas tegorocznych wakacji.

Wakacje za nami, zatem jest to idealny moment na podsumowanie szeregu wydarzeń, które MOSiR w Elblągu przygotował dla mieszkańców. Od 27 czerwca do 31 sierpnia odbyło się ich łącznie kilkadziesiąt, skierowanych do dzieci i młodzieży, ale także dorosłych. Mnogość propozycji i dyscyplin, które one dotyczyły, sprawiała, że każda z zainteresowanych osób znalazła coś dla siebie.

Dla sympatyków jazdy na hulajnogach i deskorolkach odbył się niezwykły i niepowtarzalny Skate Park Show. Dwóch znakomitych skaterów pokazało swoje umiejętności w tej ekstremalnej dyscyplinie, jednocześnie udzielając porad jej młodym adeptom. To wszystko działo się w efektownej oprawie dźwiękowej i wizualnej.

Podczas trzech miejskich wycieczek rowerzyści wykręcili mnóstwo kilometrów, podziwiając piękno przyrody wokół Elbląga i odwiedzając ciekawe miejsca w Kadynach, Wielkim Wierznie i Suchaczu. Dla mniej doświadczonych odbyły się popołudniowe przejażdżki, głównie w granicach naszego miasta.

Oprócz wycieczek fani kręcenia korbą wystartowali w drugiej edycji zawodów „Góralem na Chrobrego”. W wyścigu na szczyt tej góry wzięli udział także najmłodsi, a to była nowość, w porównaniu do poprzedniej takiej imprezy. Trasa była wymagająca jednak widok z wysoka oraz atrakcyjne statuetki, rekompensował wysiłek, włożony w rywalizację.

W ofercie wakacji z MOSiR-em nie mogła także zabraknąć koszykówki ulicznej. Streetball ma się w Elblągu coraz lepiej, w efekcie turnieje w tej dyscyplinie cieszą się ogromnym zainteresowaniem graczy. Impreza w tej formule odbyła się na boisku wewnątrz Toru Kalbar.

Na tym obiekcie imprezy były częstym gościem. Poza sobotami z tenisem ziemnym i zajęciami na rolkach i wrotkach dla dzieci, znalazły się także nietypowe zawody o wesołej nazwie Hulaj-nóżka. W poszczególnych kategoriach, na gładkiej powierzchni toru najmłodsi ścigali się na hulajnogach, rolkach i rowerkach biegowych. Ciekawym wydarzeniem był również festyn z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy. Hulajnogi elektryczne, sprzęt wojskowy oraz gry i zabawy sportowe umilały czas odwiedzającym.

Siatkówka miała swoje wysokie miejsce w czasie wakacji. Dwa turnieje plażówki, o Puchar Prezydenta Elbląga i Dyrektora MOSiR, przyciągnęły komplet 12 drużyn podczas każdych zawodów. Na dokładkę można było wziąć udział w rywalizacji siatkarskich trójek.

Warto przypomnieć, że wakacyjne atrakcje toczyły się również w wodzie. CRW Dolinka była areną lipcowych zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży oraz ostatniej wakacyjnej imprezy czyli III edycji Aquathlonu, sportu łączącego pływanie i biegania. Oblegana była strefa gier i zabaw w Lodowisku Helena, gdzie do dyspozycji mieszkańców były stoły do tenisa, boisko do mini piłki nożnej, cymbergaje i wiele innych. W Bażantarni fani survivalu odkrywali jego tajemnice, a amatorzy biegania sprawdzali swoją orientację w terenie oraz regularnie trenowali z Team Karaś. Gracze tenisa stołowego rywalizowali w dwóch turniejach. Natomiast na Starym Mieście jego zakamarki odkrywali uczestnicy Gry Miejskiej, idąc śladami Piekarczyka.

Łącznie ze wszystkich atrakcji i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w ramach Wakacji z MOSiR-em skorzystało 18 731 osób. Dodatkowo, w tym samym czasie, komercyjnie z zajęć w ramach Aktywuj się z MOSiR-em oraz z CRW Dolinka skorzystało łącznie 56 708 osób. Dziękujemy za wspólne wakacje i zapraszamy na kolejne imprezy.