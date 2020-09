To były udane Wakacje z MOSiR-em

Niestety letnia przerwa od szkoły dobiegła końca, a tym samym zakończył się program przygotowany specjalnie na ten czas przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, czyli „Wakacje z MOSiR-em”.

Były to bardzo intensywne i aktywne 2 miesiące, podczas których odbyło się aż 45 imprez i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych oraz dodatkowo 30 treningów biegowych w Bażantarni. Bardzo ważne jest to, że wszystkie atrakcje w ramach „Wakacji z MOSiR-em” były całkowicie bezpłatne. Wszystko zaczęło się w weekend tuż po rozdaniu świadectw, kiedy to wystartowała pierwsza letnia wycieczka rowerowa. Takich wycieczek przez całe wakacje było aż 9. Miłośnicy jednośladów mogli zwiedzić Elbląskie Szlaki Miejskie, poznać GreenVelo czy podziwiać okolice Elbląga. Dla trochę innej grupy rowerzystów odbyły się po raz pierwszy zawody typu uphill: Góralem na Chrobrego, czyli wyścig rowerowy na szczyt góry. Było to bardzo ciekawe wydarzenie, które przyciągnęło liczną grupę zawodników i ich kibiców, a widoki, które można było podziwiać, zapierały dech. Od poniedziałku do piątku przez cały okres wakacji działały dwie strefy gier i zabaw, umiejscowione w Hali Sportowo-Widowiskowej oraz w budynku Krytego Lodowiska. Można było skorzystać tu z wielu atrakcji, które przygotowane były zarówno dla młodszych dzieci, młodzieży, a także dla dorosłych. Stoły do cymbergaja i do piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego, mini tor do kręgli, boisko do mini koszykówki, a także tor przeszkód, boisko do badmintona, miasteczko rowerowe oraz nowy stół do teqballa cieszyły się codziennie dużym zainteresowaniem. Tor wrotkarski wraz z boiskami wielofunkcyjnymi odwiedzały każdego dnia zarówno całe rodziny, jak i indywidualni rolkarze czy grupki przyjaciół grających w piłkę ręczną, nożną, siatkówkę czy koszykówkę. Przez całe wakacje z tego obiektu skorzystało aż 12 tysięcy użytkowników. Był to zdecydowanie jeden z ulubionych obiektów sportowych w naszym mieście. Odbyły się tu dwa festyny, cotygodniowe zajęcia z dwoma elbląskimi klubami: UKS Szóstka i UKS Wikingowie, a także turniej koszykówki ulicznej, który przyciągnął aż 16 zespołów i liczne grono kibiców.

Siatkarze mogli w czasie wakacji wziąć udział w dwóch turniejach plażowych i jednym w Hali Sportowo-Widowiskowej. I tu również zainteresowanie było bardzo duże, a zgłoszone drużyny prezentowały wysoki poziom siatkarskich umiejętności. Specjalnie dla miłośników tenisa stołowego przeprowadzone zostały 2 turnieje. W komfortowych warunkach w sali przeznaczonej do „ping-ponga” w HSW walczyli młodsi i trochę starsi zawodnicy, a także osoby niepełnosprawne. Na młodych pływaków dwukrotnie w te wakacje czekały zawody. Pierwsze, w lipcu, organizowane wspólnie z Grupą Wodną, a drugie na podsumowanie wakacji przygotowane ze Szkołą Pływania Maluchy Pływają. Te ostatnie łączyły ze sobą dwie popularne dyscypliny sportu, jakimi są pływanie i bieganie. Aquathlon, bo o nim mowa, odbył się w ostatnią sobotę sierpnia i mimo niesprzyjającej początkowo pogody zgromadził na starcie niemalże 60 zawodników i dwa razy więcej kibiców. Młodzi adepci piłki nożnej oraz piłki ręcznej skorzystali w ramach Wakacji z MOSiR-em z treningów ze znanymi piłkarzami i trenerami związanymi obecnie lub w przeszłości z Olimpią Elbląg oraz z zawodniczkami elbląskiego Startu. Liczne grupy na każdym ze spotkań pokazały, jak ważny jest dla nich sport i codzienna aktywność. Bażantarnia była miejscem, które opanowali biegacze. To właśnie tu odbyły się dwukrotnie Biegi na Orientację i to tu 3 razy w tygodniu spotykali się miłośnicy biegania na wspólnych treningach z TeamKaraś. Takich treningów podczas wakacji było aż 30.

Letnia oferta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji to nie tylko program „Wakacje z MOSiR-em”. Codziennie z Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka korzystało wielu mieszkańców Elbląga i okolic. Przy zachowaniu reżimu sanitarnego i stosowaniu się do wszelkich wytycznych Ministerstwa Zdrowia, był i jest to bardzo bezpieczny obiekt. Warto też dodać, że w czasie wakacji odbywały się ćwiczenia w ramach akcji „Aktywuj się z MOSiR-em”. Można było skorzystać z zajęć: Zumby, Jogi, Turbo Spalania i FitCamp, a w sierpniu do CRW Dolinka wrócił długo oczekiwany Aqua Fitness. Z całej oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wakacje skorzystało łącznie ponad 54 tysiące osób. Teraz tuż po weekendzie, 7 września, rozpoczyna się kolejny sezon „Aktywuj się z MOSiR-em”, na który serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie MOSiR.

Współorganizatorzy i partnerzy programu „Wakacje z MOSiR-em”: Urząd Miejski w Elblągu, Miejskie Centrum Wolontariatu w Elblągu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, Szkoła Pływania „Maluchy Pływają”, TeamKaraś Elbląg, Grupa Wodna, Elbląski Szkolny Związek Sportowy, Blinkee.City – Hulajnogi Elbląg, Komenda Miejska Policji w Elblągu, UKS Wikingowie Elbląg, Elbląski Klub Orienteeringu GRYF, UKS Szóstka Elbląg, EKS Mlexer Elbląg, ZKS Olimpia Elbląg, EKS Start Elbląg, Variustur – Biuro Podróży, Salon Rowerowy – Wadecki, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Szkoła Tenisa i Squasha Score, NEKSUS – serwis rowerowy.