To warto wiedzieć przed Biegiem Niepodległości
Blisko 1700 uczestników zameldowało się na liście startowej XI edycji Elbląskiego Biegu Niepodległości oraz Małego Biegu Niepodległości. Na kilka dni przed zawodami przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia.
Dystans i trasa
Uczestnicy XI Biegu Niepodległości startują na dystansie 10 km (trzy pętle po 3,333 km). Zobacz MAPĘ. Start Biegu Niepodległości na 10 km zaplanowano na godzinę 13:30, na ulicy Wodnej, w pobliżu Galerii EL i skrzyżowania z ul. Kuśnierską. Później uczestnicy pobiegną ulicami: Wałowa, Stoczniowa, Królewiecka, Pocztowa, Armii Krajowej, 12 Lutego, Hetmańska, Tysiąclecia, Rycerska, Wigilijna, Zamkowa, Wapienna, Bulwar Zygmunta Augusta, Wodna (koniec 1 pętli). Meta będzie znajdowała się tam gdzie start, na ul. Wodnej. Na trasie będą dwa punkty z wodą.
Program Biegu Głównego i Sztafet:
- 13:15 Rozgrzewka
- 13:25 Uroczyste otwarcie zawodów
- 13:30 Start XI Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km oraz Sztafet
- 14:15 Wydawanie posiłków dla zawodników
- ok. 15:15 Dekoracja zwycięzców biegu głównego oraz sztafet
Biuro zawodów
Biuro zawodów Biegu Niepodległości czynne będzie 10 listopada (poniedziałek) w godz. 14:00-20:00 w Centrum Handlowym Ogrody oraz w dniu imprezy, 11 listopada (wtorek), w godz. 9:00-13:30, w Galerii EL. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w celu weryfikacji i odbioru pakietu startowego.
W biurze zawodów dostępna będzie także możliwość zakupu pakietu startowego – liczba pakietów jest bardzo ograniczona, dlatego o udziale zdecyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega, że nie gwarantuje dostępności pakietów dla wszystkich chętnych.
Możliwe jest odebranie pakietu startowego za innego uczestnika biegu. W tym wypadku należy stawić się w biurze zawodów z oświadczeniem i upoważnieniem podpisanym przez osobę startującą w biegu (plik do pobrania) oraz kserokopią dowodu osoby startującej (do wglądu). Na dziedzińcu Galerii EL będzie mieścił się również depozyt, a biegacze będą mogli tam skorzystać z przebieralni.
Pakiet startowy
Każdy uczestnik Biegu Niepodległości w ramach pakietu startowego otrzyma: numer startowy, agrafki, profesjonalne zabezpieczenie medyczne, medal za ukończenie zawodów, ubezpieczenie NNW, biało-czerwoną chorągiewkę oraz gadżet-niespodziankę. Ponadto uczestnicy biegu głównego oraz rywalizacji sztafet otrzymają: chip do pomiaru czasu, profesjonalny pomiar czasu, wodę na punktach odświeżania oraz pakiet żywieniowy na mecie. W przypadku wcześniejszego zakupu koszulki okolicznościowej – będzie ona wydawana wraz z pakietem w biurze zawodów.
Nagrody
W XI Elbląskim Biegu Niepodległości na 10 km pierwsze trzy zawodniczki i pierwszych trzech zawodników w klasyfikacji generalnej otrzymują puchary, bony od DepilConcept oraz nagrody finansowe (I – 400 zł, II – 300 zł, III – 200 zł). Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowe puchary oraz nagrody finansowe (I – 200 zł, II – 150 zł, III – 100 zł). Sztafety, które w klasyfikacji generalnej zajmą miejsca I – III, otrzymają pamiątkowe puchary.
Dodatkowo zwycięzcy klasyfikacji generalnych otrzymają nagrody specjalne – darmowy wynajem pojazdu od firmy HADM Gramatowski, Autoryzowanego Salonu i Serwisu Škoda, Kia, Citroën, Opel, Alfa Romeo oraz MG.
Rywalizacja sztafet
Podobnie jak w latach poprzednich, w tegorocznym Biegu Niepodległości nie mogło zabraknąć drużyn reprezentujących firmy, instytucje, stowarzyszenia sportowe czy zwyczajnie grupy bliskich sobie ludzi. Sztafeta składa się z trzech osób, a każda z nich ma do pokonania dystans 3,33 km, czyli jedną pętlę. Wynik końcowy sztafety stanowi suma czasów uzyskanych przez wszystkich uczestników sztafety.
Pacemakerzy
W tej edycji imprezy pobiegnie czterech pacemakerów. Są to osoby nadające tempo podczas zawodów, które biegną w taki sposób, aby osiągnąć określony czas na mecie. W XI Elbląskim Biegu Niepodległości jako pacemakerzy pobiegną: Marcin Płatkowski, Wojciech Bartnicki, Mariusz Sudomierski oraz Magdalena Sołowiej, którzy reprezentują Bartnicki Team Elbląg. Będą oni prowadzili biegaczy na metę tak, aby osiągnąć czas 45, 50, 55 i 60 minut. Poznacie ich po charakterystycznych plecakach z przymocowanymi flagami z określonym czasem.
Mały Bieg Niepodległości
Odbiór pakietów startowych dla dzieci odbywać się będzie w poniedziałek, 10 listopada, w godz. 14:00-20:00 w Centrum Handlowym Ogrody oraz w dniu imprezy, 11 listopada (wtorek), od godz. 9:00 do startu biegów, w Galerii EL. Dokonać tego będą mogli jedynie rodzice lub opiekunowie, którzy dodatkowo podpisywać będą oświadczenie o zgodzie na start swoich dzieci. Organizatorzy zachęcają rodziców, by pakiety startowe odbierali już w poniedziałek, 10 listopada, by uniknąć ewentualnych kolejek tuż przed startami.
Od godz. 10:15 będziemy rozdawać chorągiewki i malować flagi na twarzach. O godz. 11:00 wystartują pierwsi biegacze, zaczynając od najmłodszych dzieci. W zależności od kategorii wiekowej dzieci będą miały do pokonania dystanse od 50 do 500 metrów. Każde dziecko, które weźmie udział w zawodach, otrzyma na mecie medal.
Program Małego Biegu Niepodległości:
- 10:15 Rozdawanie chorągiewek i malowanie flag na twarzy
- 10:55 Otwarcie Małego Biegu Niepodległości ul. Wodna
- 11:00 Start biegu dzieci
- Start biegu dzieci: 0-2 lat (50 m)
- Start biegu dzieci 3-4 lata (100 m)
- Start biegu dzieci 5-6 lat (200 m)
- Start biegu dzieci 7-8 lat (200 m)
- Start biegu dzieci 9-10 lat (300 m)
-Start biegu dzieci 11-12 lat (400 m)
-Start biegu dzieci 13-14 lat (500 m)
Rozgrzewka
W tegorocznej edycji odbędzie się jedna rozgrzewka 15 minut przed rozpoczęciem biegu głównego, czyli o godz. 13:15. Zapraszamy was w okolice linii startu/mety, a poprowadzi ją licencjonowana trenerka fitness Magdalena Krupa. Gwarantujemy odpowiednie przygotowanie się do zawodów oraz solidną dawkę endorfin!
Utrudnienia w ruchu
Opis dostępny jest na stronie mosir.elblag.eu oraz w mediach lokalnych.