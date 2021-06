To warto wiedzieć przed Biegiem Piekarczyka

Ponad 1100 osób znalazło się na liście chętnych do udziału w XII Elbląskim Ulicznym Biegu Piekarczyka oraz Mini Biegu Piekarczyka. Na kilka dni przed zawodami przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące biegu.

Bez wątpienia będzie to jedna z największych imprez biegowych w naszym mieście. Zapowiada się biegowa sobota i niedziela w Elblągu i to nie tylko dla startujących. Organizatorzy na trasę biegu gorąco zapraszają także kibiców, by swoją obecnością wsparli zawodników.

Poniżej najważniejsze informacje jakie powinni wiedzieć uczestnicy Biegu Piekarczyka.

Dystanse i trasa

Uczestnicy XII Elbląskiego Ulicznego Biegu Piekarczyka startują na dystansie 10 km (dwie pętle po 5 km), natomiast Biegu Towarzyszącego na 5 km (jedna pętla). MAPA.

Starty Biegu Piekarczyka na 10 km zaplanowano od godziny 9. Uczestnicy pobiegną z podziałem na dwie grupy. Każda o innej godzinie. O godzinie 9.00 pobiegną kobiety (wszystkie kategorie wiekowe) oraz mężczyźni powyżej 50 roku życia w kategoriach: M 50 (50-59 lat), M 60 (60-69 lat) i M 70+ (70 lat i starsi). O godzinie 11.00 rozpocznie się bieg mężczyzn w wieku do 49 lat, w kategoriach wiekowych: M 16 (16-19 lat), M 20 (20-29 lat), M 30 (30-39 lat), M 40 (40-49 lat) oraz zawodnicy z kategorii M 50 z najlepszymi czasami z dwóch ostatnich edycji Biegu Piekarczyka. Start Biegu Towarzyszącego na 5 km zaplanowano na godzinę 13.00. Pobiegną w nim wszyscy uczestnicy (kobiety i mężczyźni razem). W Biegu Głównym na 10 km oraz Biegu Towarzyszącym na 5 km nie ma możliwości startu w innych godzinach niż wskazane przez Organizatora.

Start i meta biegów na obu dystansach będzie znajdowała się na ul. Teatralnej, a trasa pętli będzie biegła przez następujące ulice: Teatralna, 12 Lutego, Armii Krajowej, Pocztowa, Rycerska, Drzewna, Zamkowa, Wapienna, Bulwar Zygmunta Augusta, Wodna, Giełdowa (Most Wysoki nad rzeką Elbląg), Wybrzeże Gdańskie, Most Niski nad rzeką Elbląg, „agrafka” na Bulwarze Zygmunta Augusta, Studzienna, Wodna, Rybacka, Stary Rynek (pod Bramą Targową), Stoczniowa, Ofiar Sprawy Elbląskiej, Niska, Browarna, rondo, Teatralna (koniec 1 pętli). Na trasie będą znajdowały się cztery punkty z wodą. Dodatkowo rozstawionych zostanie pięć kurtyn wodnych (cztery na trasie i jedna na podbiegu do mety)

Biuro zawodów

Biuro zawodów w Biegu Głównym i w Biegu Towarzyszącym czynne będzie 19 czerwca (sobota) w godz. 15.00-19.00 w budynku lodowiska „Helena” MOSiR, przy ul. Karowa 1 oraz w dniu imprezy, 20 czerwca (niedziela), w godz. 7.30-13.00 także w budynku lodowiska. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w celu weryfikacji i odbioru pakietu startowego. W dniu imprezy (niedziela, 20 czerwca) nie będzie możliwości dokonania zapisów zarówno w biegu na 10 jak i na 5 km. W tym roku także będzie możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika biegu. W tym wypadku należy stawić się w biurze zawodów z oświadczeniem i upoważnieniem podpisanym przez osobę startującą w biegu (plik do pobrania ze strony https://elektronicznezapisy.pl/event/5515.html) oraz ksero dowodu osoby startującej (do wglądu). W budynku lodowiska będzie mieścił się także depozyt, a biegacze będą mogli tam skorzystać z szatni i pryszniców. MAPA ORGANIZACYJNA.

Pakiet startowy i nagrody

Każdy uczestnik Biegu Głównego i Biegu Towarzyszącego w ramach pakietu startowego otrzyma: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki, torbę, napoje i batona. W przypadku wcześniejszego zakupu koszulki będzie ona wydawana również w biurze zawodów. Ponadto, każda osoba, która ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal. W Biegu Towarzyszącym na 5 km trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w klasyfikacji generalnej otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody finansowe: (I -200 zł, II -150 zł, III -100 zł.). W Biegu Piekarczyka na 10 km trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w klasyfikacji generalnej otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody pieniężne (I–500 zł, II –300 zł, III –200 zł). Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w Biegu Piekarczyka na 10 km w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody finansowe: (I -200 zł, II -150 zł, III -100 zł.). Prowadzona będzie również klasyfikacja drużynowa, a trzy najlepsze teamy otrzymają puchary.

Rozgrzewka i regeneracja

W tym roku rozgrzewki odbędą się 15 minut przed każdym startem w Biegu Głównym i Biegu Towarzyszącym. Pomogą one zawodnikom odpowiednio przygotować się do biegu. Rozgrzewki będą odbywały się przy linii startu. Ponadto, każdy chętny uczestnik biegu będzie mógł skorzystać z masażu przygotowanego Sport Spa Centrum Odnowy Biologiczne i Tlenoterapii Elbląg. Strefa ta mieścić się będzie przy pomniku Kazimierza Jagiellończyka.

Rywalizacja drużynowa

Podobnie jak w latach poprzednich na Biegu Piekarczyka nie mogło zabraknąć drużyn reprezentujących firmy, instytucje, stowarzyszenia sportowe czy zwyczajnie grupy bliskich sobie ludzi. Tym razem do rywalizacji przystąpi 10 teamów, w których wystąpi 79 biegaczy. Wynik końcowy drużyny stanowi suma czasów uzyskanych przez pięciu pierwszych zawodników. Zwycięży drużyna, której suma czasów będzie najmniejsza.

Parkingi i zakończenie zawodów

Organizatorzy apelują do kierowców o pozostawianie samochodów na parkingach: przy basenie MOSiR przy ul. Robotniczej 68, przy ul. Karowej (dawny parking strzeżony), przy Centrum Handlowym Zielone Tarasy oraz na parkingach zlokalizowanych przy łączniku ulic Płk. Dąbka-Karowa.

Ceremonia wręczenia nagród w biegu kobiet oraz kategoriach mężczyzn, M 60 (60-69 lat) i M 70+ (70 lat i starsi) odbędzie się o godzinie 11:15. Ceremonia wręczenia nagród w biegu mężczyzn i drużyn odbędzie się o godzinie 13:15. Ceremonia wręczenia nagród w Biegu na 5 km kobiet i mężczyzn odbędzie się o godzinie 14:20. Wszystkie dekoracje odbędą się na scenie ustawionej na Placu Jagiellończyka.

Mini Bieg Piekarczyka – 19.06.2021 (sobota)

Odbiór pakietów startowych dla dzieci odbywać się będzie w piątek, 18 czerwca, w biurze zawodów, znajdującym się przy Torze Wrotkarsko-Łyżwiarskim „Kalbar”, przy ul. Agrykola, w godz. 16.00-19.00 oraz w sobotę, w godz. 8.00-11.00, także przy Torze Kalbar. Dokonać tego będą mogli jedynie rodzice lub opiekunowie, którzy dodatkowo podpisywać będą oświadczenie o zgodzie na start swojej pociechy. Organizatorzy zachęcają rodziców, by pakiety startowe swoich pociech odbierali już w piątek, 18 czerwca, by uniknąć ewentualnych kolejek tuż przed startami. Prosimy pamiętać o zostawieniu samochodów na parkingu przy ul. Kościuszki (przy cmentarzu), ponieważ wjazd na teren obok Toru Kalbar nie będzie możliwy.

Po biegu, w godzinach 11:00-14:00, na Torze Kalbar odbędzie się festyn dla dzieci, podczas którego będą one mogły bezpłatnie skorzystać z zabaw, animacji czy dmuchanych atrakcji.

O godz. 10.00 na trasę wystartują pierwsi biegacze, zaczynając od dzieci starszych. W zależności od kategorii wiekowej dzieci będą miały do pokonania dystanse od 50 do 400 metrów. W zawodach weźmie udział 500 dzieci, których wcześniej zapisali rodzice. Każde dziecko, które weźmie udział w zawodach, otrzyma na mecie medal.

Program Mini Biegu Piekarczyka:

Piątek, 18.06.2021 r. godz. 16.00 – 19.00 i sobota godz. 8.00 – 11.00 – wydawanie pakietów startowych – biuro zawodów obok Toru Wrotkarskiego „Kalbar” ul. Agrykola, 82-300 Elbląg.

Sobota, 19.06.2021 r.

10:00 Start biegu dzieci 12-13 lat (400 m.)

10:10 Start biegu dzieci 9-10-11 lat (300 m.)

10:20 Start biegu dzieci 7-8 lat (200 m.)

10:30 Start biegu dzieci 5-6 lat (200 m.)

10:40 Start biegu dzieci z rodzicami lub samodzielnie 3-4 lata (100 m.)

10:50 Start biegu dzieci z rodzicami 0-2 lata (chwyt za rękę) (50 m.).

11:00-14:00 - Festyn dla dzieci na Torze Kalbar.

Program XII Biegu Piekarczyka:

Sobota 19.06.2021 w godz. 15.00-19.00 oraz niedziela 20.06.2021 w godz. 7.30-13.00 – wydawanie pakietów startowych w budynku lodowiska „Helena” MOSiR, przy ul. Karowa 1

Niedziela, 20.06.2021 r.

09:00 - Bieg Piekarczyka na 10 km – bieg kobiet (wszystkie kategorie wiekowe) oraz kategorie mężczyzn M 50 (50-59 lat), M 60 (60-69 lat) i M 70+ (70 lat i starsi).

11:00 - Bieg Piekarczyka na 10 km – bieg mężczyzn w kategoriach wiekowych: M 16 (16-19 lat), M 20 (20-29 lat), M 30 (30-39 lat), M 40 (40-49 lat) (plus zawodnicy z kategorii M 50 z najlepszymi czasami z dwóch ostatnich edycji Biegu Piekarczyka).

11:15 - Ceremonia wręczenia nagród w biegu kobiet oraz kategoriach mężczyzn, M 60 (60-69 lat) i M 70+ (70 lat i starsi) - scena na Placu Jagiellończyka.

13:00 - Bieg Towarzyszący na 5 km (1 pętla) – bieg kobiet i mężczyzn

14:00 - Zamknięcie trasy

14:20 - Ceremonia wręczenia nagród w Biegu Towarzyszącym klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (scena na Placu Jagiellończyka).

Bezpieczeństwo

W związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronowirusa prosimy o stosowanie się do próśb i poleceń obsługi. Prosimy o dezynfekowanie dłoni po wejściu i przed opuszczeniem Toru Kalbar. Prosimy o zachowanie dystansu minimum 1,5 m. Jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu prosimy o zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki. Przy odbiorze pakietów startowych w budynku lodowiska obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki.

Utrudnienia w ruchu – opis dostępny na stronie biegpiekarczyka.pl