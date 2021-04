Tor Kalbar otwarty od 19 kwietnia

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od poniedziałku, 19 kwietnia, będzie można korzystać z obiektów sportowych na świeżym powietrzu. Oznacza to, że otwarty zostanie Tor Wrotkarski Kalbar wraz z boiskami wielofunkcyjnymi oraz kortami tenisowymi, przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Rząd zdecydował o przedłużeniu obostrzeń o kolejny tydzień, ale z pewnymi wyjątkami. Już od najbliższego poniedziałku będzie bowiem możliwość korzystania z infrastruktury sportowej umiejscowionej na zewnątrz. W związku z tym, zgodnie z nowymi wytycznymi, udostępniony zostanie Tor Wrotkarski Kalbar wraz z boiskami do: piłki siatkowej, ręcznej/nożnej, koszykówki oraz 2 kortami tenisowymi, ale z obiektu jednocześnie może korzystać maksymalnie 25 osób.

Tor Wrotkarski Kalbar wraz z kompleksem boisk wielofunkcyjnych będzie czynny przez cały tydzień od godz. 9 do 20. Z obiektu będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy, jak i zawodnicy z elbląskich klubów zgodnie z harmonogramem. Korzystanie z toru wrotkarskiego oraz boisk wielofunkcyjnych jest bezpłatne. Nie ma możliwości dokonania wcześniejszych rezerwacji. W związku z ograniczeniem liczby osób, które mogą przebywać na terenie obiektu (maksymalnie 25 osób), liczy się kolejność przyjścia. Sytuacja epidemiczna wymusza dokładne przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz wytycznych. Prosimy więc o dostosowywanie się do wymogów zawartych w rozporządzeniu oraz próśb i zaleceń pracowników obsługi. Liczymy na to, że wkrótce więcej osób będzie mogło skorzystać ze sportu w obiektach na świeżym powietrzu i tym samym z Toru Kalbar.

Od poniedziałku do piątku:

9.00 – 14.45 – wejścia indywidualne dla mieszkańców

15.00 – 16.45 – zajęcia dla zawodników z elbląskich klubów

17.00 – 17.50, 18.00 – 18.50, 19.00 – 19.50 – wejścia indywidualne dla mieszkańców

Sobota i niedziela – wejścia indywidulane dla mieszkańców, podzielone na 50-minutowe sesje rozpoczynające się o równych godzinach: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

Korty tenisowe

Inaczej jest w przypadku kortów tenisowych, gdzie wejście możliwe będzie jedynie po wcześniejszym zarezerwowaniu, a opłaty za korzystanie pobierane będą zgodnie z cennikiem, który znajduje się na stronie MOSiR. Korty tenisowe dostępne będą codziennie od godz. 9 do 20. Rezerwacji dokonać należy telefonicznie pod nr telefonu: 537 443 376.

Zasady bezpieczeństwa

W trakcie korzystania z otwartych obiektów sportowych będą obowiązywały specjalne zasady bezpieczeństwa tj. zachowanie dystansu społecznego, ograniczona liczba osób (maksymalnie do 25 osób), dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu, obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki – w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy i przed jego opuszczeniem, natomiast przebywając na boisku czy torze nie ma obowiązku zakrywania twarzy.

Zapraszamy od poniedziałku (19 kwietnia) i jednocześnie prosimy o zachowanie ostrożności oraz dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych osób.