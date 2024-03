Trening pływacki przed Dolinka Swim Challenge

W niedzielę, 10 marca, w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka wystartują pierwsze amatorskie zawody pływackie dla dorosłych – Dolinka Swim Challenge. Zachęcamy wszystkich miłośników pływania do skorzystania ze wspólnego treningu, podczas którego będzie można sprawdzić swoją formę i odpowiednio przygotować się do zawodów.

Chciałbyś wystartować w zawodach pływackich, a nie wiesz czy dasz radę i czy jesteś do nich odpowiednio przygotowany? Nie masz się czym martwić. W takiej sytuacji z pomocą przyjdzie ci Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zaprasza wszystkich chętnych na trening pływacki. Zajęcia odbędą się w środę, 6 marca, w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka w godz. od 19:30 do 20:30. Trening poprowadzi Piotr Stanik - trener z Labosport Polska, partner wydarzenia. Każdy chętny, bez względu na to czy zapisał się już na zawody, czy jeszcze się waha, będzie mógł skorzystać z porad doświadczonego szkoleniowca, który podpowie jak odpowiednio dobrać rozgrzewkę oraz plan treningowy na ostatnie dni przed imprezą. Udział w cenie standardowego biletu, bez dodatkowych opłat.

Na ten moment lista startowa Dolinka Swim Challenge liczy ponad 80 uczestników i uczestniczek, którzy zmierzą się ze sobą na dwóch dystansach: 50 m z podziałem na kategorie wiekowe i 100 m (open). Przypominamy, że w zawodach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat i nie posiadają czynnej licencji Polskiego Związku Pływackiego (PZP). Każdy uczestnik może startować maksymalnie w dwóch konkurencjach, co pozwala na szeroką i różnorodną rywalizację. Więcej szczegółów w regulaminie zawodów.

Zawody Dolinka Swim Challenge odbędą się 10 marca, o godzinie 10:00, w Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu przy ul. Moniuszki 25.

Trwają zapisy

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są poprzez formularz Google, w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca (czwartek). Ponadto każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 30 złotych. Wpłaty należy dokonać poprzez przelew na konto MOSIR Elbląg w Banku PKO BP SA (numer konta: 06 1020 1752 0000 0702 0231 1603) nie później niż do 7 marca.

Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Partnerem wydarzenia jest Labo Sport