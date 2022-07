Już w niedzielę (31 lipca) na zaproszenie Lasów Państwowych, Marcin Możdżonek zawita do Elbląga, żeby na świeżym powietrzu aktywizować ruchowo mieszkańców miasta… w lesie. Dokładniej w urokliwej scenerii polany w elbląskiej Bażantarni, gdzie odbędzie się ostatni z czterech wyjątkowych treningów siatkarskich.

Multimedalista największych siatkarskich imprez oraz Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych i Nadleśnictwo Elbląg zapraszają na wyjątkowe wydarzenie łączące w sobie aktywność na świeżym powietrzu oraz proekologiczną edukację dzieci i młodzieży.

Las to doskonała przestrzeń do sportu i rekreacji, dlatego “Trening siatkarski z Marcinem Możdżonkiem w lesie” może okazać się nie tylko efektywnym i potrzebnym po pandemicznej przerwie wysiłkiem fizycznym, ale także ciekawym pomysłem na przerwanie naszej codziennej rutyny. Wykonywanie treningów w lesie umożliwia obcowanie z czystszym i wolnym od zanieczyszczeń powietrzem, co ma niesamowicie wartościowy wpływ na drogi oddechowe oraz wpływa na szybszą regenerację organizmu.

To przyjemne i pożyteczne połączenie razem z zestawem ćwiczeń opracowanym przez Marcina Możdżonka gwarantuje rewelacyjne efekty, dobrą zabawę i solidny zastrzyk endorfin! Przyjemność ze wspólnych ćwiczeń z Mistrzem Świata może być tym większa, bo nasz 242-krotny reprezentant Polski zaprosił do udziału w projekcie wyśmienitych sportowców, którzy będą mu asystowali podczas ćwiczeń. Do tej pory “Treningi siatkarskie z Marcinem Możdżonkiem w lesie” odbyły się w Toruniu, Koninie i Szczecinie. Elbląg będzie ostatnim z czterech miast na trasie projektu.

Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego pod linkiem lub mailowo pod adresem: kontakt@mozdzonek.eu

Oprócz treningu na polanie w Bażantarni na wszytych odwiedzających wydarzenie, czekały będą leśne stoiska edukacyjne, a dla najmłodszych dmuchańce, czyli nadmuchiwane place zabaw.

Treningi siatkarskie z Marcinem Możdżonkiem w lesie

Niedziela (31 lipca)

Duża polana w Elbląskiej Bażantarni (przy wiacie Margitka)

Start: godzina 11

Wstęp: wolny (Uczestników treningu obowiązują zapisy)

Więcej informacji na stronie.