Trenuj z Lewandowskim na Agrykola

We wtorek odbędzie się drugi w te wakacje wyjątkowy trening piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. Na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 zajęcia poprowadzą Tomasz Lewandowski, obrońca i kapitan Olimpii Elbląg, a także elbląscy trenerzy Janusz Buczkowski i Jerzy Fiłonowicz. Wstęp wolny.

Trening na stadionie przy Agrykola będzie kapitalną okazją, aby poczuć się jak prawdziwy piłkarz.

- W lipcu udało nam się przeprowadzić na stadionie przy Agrykola trening z piłkarzami i szkoleniowcami Olimpii, na który przyszło bardzo wielu młodych fanów futbolu – informuje Arkadiusz Ziółkowski, kierownik kompleksu boisk piłkarskich. – Liczymy na to, że i tym razem frekwencja będzie duża.

Tomasz Lewandowski jest podstawowym obrońcą Olimpii Elbląg, docenianym przez fanów miejscowego klubu. Jest to jednak przede wszystkim sympatyczny człowiek i ojciec, który potrafi nawiązać świetny kontakt z dziećmi. Janusz Buczkowski to legenda klubu, który po latach gry w pierwszej i drugiej lidze postanowił zająć się szkoleniem młodzieży. Z kolei Jerzy Fiłonowicz to również dawny zawodnik Olimpii Elbląg, który zdecydował szkolić najmłodszych adeptów futbolu.

Wspólny trening rozpocznie się we wtorek, 18 sierpnia, w godzinach 16-17:30 na stadionie przy ul. Agrykola. Prosimy o zaopatrzenie się w buty i strój sportowy.

Zapraszamy do uczestniczenia w pozostałych wydarzeniach w ramach Wakacji z MOSiR-em. Więcej szczegółów na stronie MOSiR.