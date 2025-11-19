Trójka najlepsza w województwie

arch. MOS w Elblągu

W hali MOS w Elblągu odbył się wojewódzki finał zawodów „Lekkoatletyka z Orlika”. Najlepsza w regionie okazała się reprezentacja Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Elblągu. Dzieci w nagrodę wezmą udział w finale ogólnopolskim w Gdańsku.

Impreza odbyła się z udziałem 4 najlepszych ekip z Warmii i Mazur. Uczestnicy rywalizowali w kilku dyscyplinach, jak np. skok w dal. W nagrodę każdy otrzymał pamiątkowy medal oraz nagrody rzeczowe. Przygotowane zostało także wsparcie energetyczne, w postaci warzyw i owoców dla wszystkich uczestników. Gratulujemy naszym uczniom i życzymy powodzenia w finale! fot. arch. MOS w Elblągu

MOS w Elblągu