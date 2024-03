Truso bez awansu

Nie udało się piłkarkom ręcznym Energi MKS Truso awansować do 1/8 finału mistrzostw Polski juniorek młodszych. Elblążanki były o krok od wygranej ze Szczypiorniakiem Ustka, jednak w ostatnich minutach rywalki przechyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę (29:26). Zobacz zdjęcia.

Elblążanki przystępowały do pojedynku ze Szczypiorniakiem ze świadomością, że muszą wygrać to spotkanie, jeśli chcą awansować. W podobnej sytuacji były rywalki. Obie drużyny miały na swoim koncie po jednej wygranej, z UKS Vambresia Wąbrzeźno, a awans zapewniła już sobie Varsovia.

Pierwszą bramkę zdobył mistrz województwa pomorskiego, który w 3. minucie wyszedł na prowadzenie 3:1. Przyjezdne grały nieco lepiej w ataku od gospodyń i w 11. minucie odskoczyły na cztery gole. Sygnał do ataku dała swoim koleżankom Nikola Jankowska, po niej trafiła Oliwia Fudal, a gola kontaktowego zdobyła Otylia Szulc. Przez kilka kolejnych akcji toczyła się walka bramka za bramkę, do wyniku 11:12. Niestety rywalki znów zanotowały trzybramkową serię. Bardzo dobrze w szeregach Truso spisywała się Katarzyna Kwiatkowska, która zdobyła dla swojej drużyny aż sześć bramek. Gospodynie walczyły do ostatnich sekund pierwszej połowy i po dwóch bramkach Nikoli Jurek, zniwelowały straty do dwóch goli (17:19).

Po wznowieniu elblążanki zdobyły gola kontaktowego i mogły trafić na remis, jednak piłkę odbiła bramkarka Szczypiorniaka. Niecelny rzut i dziura w obronie, pozwoliły rywalkom na odskoczenie na trzy gole (18:21). W kolejnych akcjach zawodniczki Truso popełniły kilka błędów w ataku, a przyjezdne dość łatwo zdobywały gole. Gdy było 20:25, o przerwę poprosiła trenerka Truso Marta Czapla. Po wznowieniu jej podopieczne odrobiły dwa trafienia i tym razem o czas poprosił szkoleniowiec z Ustki. Przez kilka kolejnych minut obie drużyny popełniały błędy. Gospodynie walczyły o odrobienie strat, by w końcu, po dwóch golach Aleksandry Golon, był remis po 26. Niestety gospodynie nie poszły za ciosem, znów przydarzyły im się błędy w ataku, rywalki rzuciły trzy bramki i mecz zakończył się wynikiem 26:29 i tym samym awans do kolejnego etapu uzyskał Szczypiorniak Ustka.

Marta Czapla: - Dziewczynom należą się brawa za walkę w dzisiejszym meczu. Przez całe spotkanie prowadziły równorzędną grę z mistrzem Pomorza. W całym turnieju pokazały, że drzemie w nich potencjał. Musimy wyeliminować jeszcze wiele błędów, które ciężko zmienić samym treningiem. Chciałybyśmy grać jak najwięcej, co nie jest łatwe w naszym województwie i dlatego tym bardziej żal, że nie możemy zagrać dalej i rozegrać kolejnych spotkań na wysokim poziomie. Dziękujemy kibicom i wszystkim, którzy nas wspierali za walkę i doping.

Energa MKS Truso Elbląg - Szczypiorniak Ustka 26:29 (17:19)

Truso: Dziadowiec, Didłuch - Kwiatkowska 7, Jurek 6, Jankowska 4, Szulc 4, Golon 2, Fudal 1, Kolasa 1, Ziemińska 1, Biernat, Buraczewska,Tomaszewska, Ratajczyk.

Wyniki wszystkich meczów 1/16 mistrzostw Polski juniorek młodszych:

Piątek (22 marca):

16:00 Szczypiorniak Ustka - UKS Vambresia Wąbrzeźno 34:21

18:00 Energa MKS Truso Elbląg - UKS Varsovia 24:27

Sobota (23 marca):

15:00 UKS Varsovia - Szczypiorniak Ustka 23:22

17:00 Energa MKS Truso Elbląg - UKS Vambresia Wąbrzeźno 37:23

Niedziela (24 marca):

10:00 UKS Vambresia Wąbrzeźno - UKS Varsovia 12:14

12:00 Energa MKS Truso Elbląg - Szczypiorniak Ustka 26:29

Do kolejnego etapu awansował UKS Varsovia oraz Szczypiorniak Ustka. Trzecie miejsce w turnieju zajęło Truso, a czwarte Vambresia.