Truso nadal niepokonane

Szczypiornistki Energi MKS Truso rozegrały piąty mecz w I lidze i odniosły kolejne zwycięstwo. Dziś (8 listopada) Elblążanki pokonały przed własną publicznością SMS ZPRP II Płock 38:34.

Przed meczem Truso i SMS sąsiadowało ze sobą w ligowej tabeli. Elblążanki miały jednak na swoim koncie komplet zwycięstw, Płocczanki natomiast dwa razu wygrały i dwukrotnie musiały uznać wyższość rywalek. Warto zaznaczyć, że w szeregach SMS gra aż siedem kadrowiczek, w Truso dwie: Nikola Jankowska i Alicja Ratajczyk.

Gospodynie świetnie rozpoczęły pojedynek z zawodniczkami ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Interwencje Zuzanny Górskiej, skuteczna gra z obrotową, czy celne rzuty Adrianny Ziemińskiej i Truso prowadziło 5:1. Rywalki trafiały głównie z 7. metra, aż kolejną próbę zatrzymała elbląska bramkarka. Podopieczne Marty Czapli kończyły nie tylko ataki pozycyjne, ale także kontrataki i po dwóch z rzędu odskoczyły już na 12:3. W 14. minucie, po szybkiej akcji Roksany Biernat, tablica wyników wskazywała 14:4, a chwilę później Otylia Szulc podwyższyła prowadzenie do jedenastu bramek. Na parkiecie pojawiały się kolejne zawodniczki, trenerka Truso rotowała składem. Dość niespodziewanie przyjezdne zdobyły trzy bramki z rzędu, wykorzystując straty gospodyń i tablica wyników wskazywała 16:8. Od tego czasu mecz się wyrównał i przez kilka kolejnych minut bramki padały naprzemiennie. Trzy bramki dla Truso padły z rąk Olgi Górnej i w 24. minucie było 21:12. Płocczanki zdołały zmniejszyć dystans do sześciu trafień, jednak w ostatnich minutach pierwszej połowy Elblążanki były skuteczniejsze w ataku i po 30 minutach gry miały osiem goli więcej od rywalek (25:17).

Po zmianie stron nie do zatrzymania była grająca w kadrze juniorskiej Milena Buczyńska, która w kilka minut zdobyła cztery bramki, zmniejszając dystans swojej drużyny do pięciu trafień. Zawodniczki Truso nie pozwoliły Płocczankom na dalsze odrabianie strat i odpowiedziały trzema bramkami z rzędu. Mecz znów się wyrównał, gospodynie utrzymywały dość wysokie prowadzenie. Rywalki jednak nie odpuszczały i wykorzystały kilka strat i niecielnych rzutów Elblążanek i w 50. minucie było 35:29. Chwilę później rzut karny obroniła Alicja Wanatowska. Przy stanie 36:30 o kolejną przerwę poprosił trener SMS. Na niewiele się to zdało, gospodynie kontrolowały wynik i mimo że w końcówce straciły trzy bramki z rzędu, to wygrały to spotkanie 38:34.

Energa MKS Truso Elbląg - SMS ZPRP II Płock 38:34 (25:17)

Truso: Górska, Wanatowska, Peplińska - Ratajczyk 6, Ziemińska 5, Jankowska 5, Szulc 4, Górna 4, Śliwińska 4, Fudal 3, Biernat 3, Lubecka 2, Urbaniak 2, Sadowska, Sobotka, Myślińska.

Zobacz tabelę I ligi kobiet.

Kolejne spotkanie Elblążanki zagrają na wyjeździe 18 listopada z MKS II Oknoplast Gniezno.