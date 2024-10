Truso ponownie zagra w II lidze

Młode piłkarki ręczne Energi MKS Truso Elbląg wezmą udział w rozgrywkach II-ligowych, których start zaplanowany jest w najbliższy weekend. Drużyna Marty Czapli swój pierwszy mecz zagra przed własną publicznością w sobotę (5 października) w hali przy ul. Kościuszki.

Piłkarki ręczne Truso ponownie zagrają w II-ligowych rozgrywkach. Sytuacja drużyny jest identyczna jak w poprzednim sezonie. W województwie warmińsko-mazurskim nie ma ligi juniorek ani juniorek młodszej, a zespół chce jak najlepiej przygotować się do rozgrywek centralnych. Udział młodych zawodniczek w II lidze podyktowany jest zatem głównie chęcią ogrywania się i zdobywania doświadczenia

Skład zespołu nieco uległ zmianie. - Odeszły zawodniczki, które zakończyły wiek juniorki, została tylko jedna seniorka Kinga Chochel. Doszły dziewczynki, które w zeszłym roku skończyły wiek młodziczki. W dalszym ciągu jesteśmy bardzo młodym zespołem, a nawet młodszym niż w zeszłym sezonie. Przedział wiekowy jest spory, ale dziewczyny potrafią ze sobą współpracować i to jest duży plus - powiedziała trenerka Marta Czapla.

Szczypiornistki Truso miały pracowity okres przygotowawczy. Najpierw udały się na obóz w Wągrowcu, następnie zagrały mecze kontrolne i udały się na turniej do Ustki, który wygrały. Elblążanki wygrały też puchar wojewódzki i tym samym awansowały do rozgrywek pucharu Polski na szczeblu centralny, a przed nimi jeszcze sparing z gdyniankami. - Mamy młody zespół, ale bardzo zaangażowany. Zaczynamy grać dość szybką piłką, zależy nam na tym żeby grać dynamicznie. Z okresu przygotowawczego jestem zadowolona. Nasza praca sprawia nam frajdę, chcemy cieszyć się z każdej bramki, z każdego meczu. Nie stawiamy sobie wygórowanych celów, chcemy wygrywać i zgrywać się. Ciekawa będzie ta II liga, inna niż w poprzednim sezonie, bo są trzy nowe zespoły. Same jesteśmy ciekawe jak ona będzie wyglądać - dodała trenerka Truso.

Elblążanki w tym sezonie rywalizować będą z: HT Fenix Bydgoszcz, MKS Brodnica, MKS Vambresia Wąbrzeźno, MLUKS Orlik Kcynia, SSPR Szczypiorniak Ustka, ZSR CKZ Rega Świdwin

Skład drużyny:

Roksana Biernat, Kinga Chochel, Aleksandra Gibert, Aleksandra Golon, Nikola Jankowska, Michalina Kolasa, Alicja Ratajczyk, Hanna Zajączkowska, Adrianna Ziemińska, Oliwia Fudal, Wiktoria Śliwińska, Lena Tomaszewska, Zuzanna Sankowska, Otylia Szulc, Amelia Didłuch, Nadia Dziadowiec, Zuzanna Górska, Alicja Wanatowska.

Truso swój pierwszy mecz zagra w sobotę (5 października) z MLUKS Orlik Kcynia w hali przy ul. Kościuszki o godz. 12. Wstęp wolny.