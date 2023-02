Truso rozpoczyna walkę w ćwierćfinale

Siatkarki Energi MKS Truso już dziś (16 lutego) rozpoczną rywalizację w 1/16 mistrzostw Polski juniorek w Łodzi. Na początek elblążanki czeka trudne starcie z gospodyniami turnieju.

Zespół Wojciecha Samulewskiego awans do ćwierćfinału mistrzostw Polski wywalczył sobie w Elblągu, w hali przy ul. Kościuszki juniorki Truso wygrały dwa z trzech meczów i zajęły drugie miejsce. Kolejny turniej elblążanki zagrają w Łodzi, gdzie rywalizować będzie sześć drużyn, po trzy w dwóch grupach. Truso znalazło się w grupie A, razem z ŁKS Siatkówka Żeńska, oraz MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych. W grupie B rywalizować będą natomiast MKS Puk Hajnówka, MKS IgnerHome Volley Świdnica i MKS Dąbrowa Górnicza. Pierwsze mecze zostaną rozegrane już dziś (16 lutego), elblążanki zmierzą się z gospodarzem turnieju.

- Spotykaliśmy się już z ŁKS-em, niestety nie udało nam się wygrać z tym zespołem. Analizowaliśmy wideo, wiemy że jest to nieco zmieniony zespół, ale zawsze ściąga on z województwa najlepsze zawodniczki, więc jest to mocny przeciwnik. Nastawiamy się na walkę, to jest bardzo ważny mecz. Jeśli uda się wygrać, to najprawdopodobniej przejdziemy z jednym zwycięstwem do kolejnej grupy - mówił trener Truso Wojciech Samulewski.

Drugiego dnia turnieju elblążanki zmierzą się z MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych.

Harmonogram gier:

16.02.2023 czwartek:

1. ŁKS SŻ vs MKS Truso Elbląg - godz. 16.00

2. MKS Hajnówka vs MKS Volley Świdnica - godz. 18.00

17.02.2023 piątek: (mecze ma dwóch sektorach)

1. MKS Truso Elbląg vs MKS Chełmiec Wałbrzych - godz. 10.30

2. MKS Volley Świdnica vs MKS Dąbrowa Górnicza - godz. 10.30

1. ŁKS SŻ vs MKS Chełmiec Wałbrzych - godz. 16.30

2. MKS Hajnówka vs MKS Dąbrowa Górnicza - godz. 16.30

18.02.2023 sobota:

mecze o miejsce 5 i 6 - 3m gr. A z 3 m gr. B - godz. 10.00

1 m. z gr. A z 2 m. z gr. B oraz 2 m. z gr. A z 1 m. z gr. B - godz. 13.00 ( dwa sektory)

19.02.2023 niedziela:

2 m. z gr. A z 2 m. z gr. B oraz 1 m. z gr. A z 1 m. z gr. B - godz. 10.00

- Jest to trudny turniej. ŁKS oraz Dąbrowa Górnicza wydają się być najmocniejsze. Mam nadzieję, że my jako trzeci zespół dołączymy do walki o dwa premiowane miejsca, żeby wejść do półfinału - podsumował trener Truso.